11,5 килограмма серебра пыталась провезти в Белоруссию уроженка Карелии

Белорусские таможенники задержали в аэропорту Минска уроженку Карелии, которая везла из Киева чемодан серебра. Женщина шла по «зеленому» коридору, где не надо декларировать провозимые товары, однако размер и вес багажа вызвали у сотрудников таможни подозрения, сообщает белорусский портал tut.by.

Пассажирку пригласили в «красный» коридор и проверили вещи сканером. В чемодане обнаружились больше тысячи серебряных брошей, цепочек, запонок, зажимов, пуговиц, пряжек и других предметов. Женщина пояснила, что купила 11,5 килограмма украшений в Турции, чтобы потом продать.

Таможня «Минск-2» начала административный процесс по факту недекларирования товаров.