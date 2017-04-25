Запечённые в сметане караси.

В ЭТОМ ГОРОДЕ
В этом городе пусто и жутко без грёз,
В этом городе снега как будто не видели вовсе,
Разлохматились по ветру девичьи косы –
Под набатную музыку мартовских гроз.
На дрожащем мосту через море мечты
Я ловил в этом городе мартовский воздух,
Промелькнувшим прохожим в немыслимых позах
Удивлялся – и плакал, что это не ты.
Не броди ты за мной по пятам, пилигрим,
Нет в блужданьях моих никакого порядка,
В этом городе жизнь бессловесна и кратка,
Этот город весенний – не Вена, не Рим…
В этом городе грозы гремят без конца,
И дожди заливают и сердце, и душу,
Я – один на Земле и, наверно, не струшу,
Если вдруг ты коснёшься ладонью лица.
В этом городе в марте взорвалась сирень,
Здесь бренчат переливчато звуки капели,
Запах марта смешался со звоном апреля,
И кружится в моей голове дребедень.
А на озере густо гудит теплоход –
В этом городе поздних сиреневых вёсен,
Я вхожу в этот город задумчивых сосен,
Только сосны не те, да и город не тот…
21.12.16
ГИПЕРБОРЕЯ
Я думал, эта ночь прошла,
Но нет, она лишь начиналась,
Луна, как пьяная, качалась…
Из труб карельского села
Давно уже дымки не вились –
Знать, жители угомонились,
Хоть ночь была, как день, светла.
Гудком пронзило тишину –
Товарный рвался к полустанку,
Сверчков ночную перебранку
Стремило в бездну, в вышину,
Вдали уключины скрипели,
И рыбаки протяжно пели,
Да псина выла на луну*.
Как все бездомные, она
Любила истово свободу,
Да ночь, да тихую погоду*…
Легонько скрипнула сосна,
Пиликнула вдали гармошка,
Зудела монотонно мошка…
Я погрузился в ночь без сна.
В такую ночь глаза закрыть
И отдаваться только звукам:
Полночных дятлов перестукам,
Каким-нибудь фюить-фюить…
Здесь, в северной Гиперборее,
Все чувства капельку острее…
Собаке ж остаётся выть…
* Аллюзия на стихотворение
Сергея Есенина «Собаке Качалова».
24.05.16
КАУНАС. IX ФОРТ
Вновь над девятым фортом вороньё
Повисло, как когда-то, чёрной тучей.
Верны они своей повадке сучьей,
В их грае слышу я: «Враньё! Враньё!»
Вокруг в полях не кошено жнивьё…
Всех в общей яме закопали кучей.
Где, Верещагин, твой талант могучий?!
Гора очков, ботиночек, рваньё…
Их было тридцать тысяч убиенных:
Литовские евреи, горстка пленных,
С евреями французский эшелон…
О чём вороны каркают над фортом?
О давней, в сорок третьем, встрече с чёртом,
Он, зная ад, был очень удивлён…
15.09.16
***
Змеилась вдаль пустынная дорога,
И звёздами сияла чернота*,
И снег в горах, как девичья фата,
Тянулся вдоль лесистого отрога.
И не хватает слов для монолога,
Блаженная сковала немота
Хранящие слова мои уста,
И не прошу прощения у Бога.
Полярная звезда укажет путь,
Где, вникнув в содержание и суть,
Сумеют отделить зерно от плевел.
Там мудрый справедливый судия,
Едва в душе угаснет лития,
Укажет мне на Рай или на вертел.
*Строка из сонета Филипа Сидни
в переводе Ирины Озеровой.
18.08.16
ЗАПЕЧЁННЫЕ В СМЕТАНЕ КАРАСИ
Запечённые в сметане караси –
Это, вам скажу, не мёрзлый хек.
Эх, умели стряпать на Руси
Рыбку из озёр и чистых рек.
Караси, нарезанный лучок
Да картофель – свежий, разварной,
Да нарезать мелко чесночок,
Да квасок – конечно, ледяной.
Наперво – стопарь, за ним второй,
Не заставит третий долго ждать,
Опосля – уха, блины с икрой.
Передых. Хозяйка, не зевать!
Подзапёкся с корочкой карась,
Тут ему – лимончик и укроп,
А себе – из жбана хлебный квас
И глотнуть – да так, чтоб не взахлёб,
Охладилась чтобы полость рта
Перед жаром первого куска,
А посколь коварна суета, –
Заморили прежде червячка,
Чтоб с костистой рыбкой не спешить,
Но прочувствовать и вкус, и смак,
Чтоб душа цвела, хотелось жить,
Чтоб – к чертям глаза застивший мрак,
Чтоб забылись беды – где они? –
И забылось слово «Пронеси!» …
Вот и всё, что нужно в эти дни:
Запечённые в сметане караси.
10.10.15
ЗАПОЛЯРЬЕ
Косыми струями дождя
В природе всё исполосовано,
Теплом она не избалована,
Как Русь – улыбкою вождя.
Дождь непрерывно льёт и льёт,
Асфальтово дорога стелется,
А ведь могла бы сечь метелица
И дни, и ночи напролёт.
Снег пятнами в горах лежит,
Июнь, – но что ему до этого.
Дождёмся ль солнца? – Только нет его,
Скитается, как Вечный Жид,
Лишь изредка подарит взгляд
И вспыхнет пламенем языческим
Над краем викингов нордическим…
И снова льёт часы подряд.
Стволы простуженных берёз
Стоят, изогнуты причудливо,
Дождь сеет в тундре так занудливо,
Что начинает мёрзнуть нос,
И пробирает до костей,
И облака на небе хмурятся,
И городки – дома и улицы –
Встречают к вечеру гостей,
Уставших от земных красот,
Сурово аскетичных, северных,
В своих пристрастиях уверенных…
Кто не был здесь, тот не поймёт,
Зачем несёт в такую даль,
Где день и ночь не различаются,
Дороги в море упираются,
Где скрыты радость и печаль…
18.06.16
***
Молитве птичьей вняли небеса*,
И солнца луч сверкнул из поднебесья,
И если бы была, то сбросил спесь я,
Затмила б вмиг её весны краса.
И туч стремительная полоса
Открыла солнцу наше мелколесье,
Умчавшись вдаль за радостною вестью –
За реки, горы, долы и леса.
И пусть весна пока ещё в начале,
Повсюду птичьи песни зазвучали,
И радуга раскинула свой мост.
Грачи расселись, как на нотном стане,
На проводах – все в бархатной сутане –
Галдят, воркуют, распушили хвост…
*Строка из сонета «Туманский»
Игоря Северянина.
1.04.17