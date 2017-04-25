Запечённые в сметане караси.

В ЭТОМ ГОРОДЕ

В этом городе пусто и жутко без грёз,

В этом городе снега как будто не видели вовсе,

Разлохматились по ветру девичьи косы –

Под набатную музыку мартовских гроз.

На дрожащем мосту через море мечты

Я ловил в этом городе мартовский воздух,

Промелькнувшим прохожим в немыслимых позах

Удивлялся – и плакал, что это не ты.

Не броди ты за мной по пятам, пилигрим,

Нет в блужданьях моих никакого порядка,

В этом городе жизнь бессловесна и кратка,

Этот город весенний – не Вена, не Рим…

В этом городе грозы гремят без конца,

И дожди заливают и сердце, и душу,

Я – один на Земле и, наверно, не струшу,

Если вдруг ты коснёшься ладонью лица.

В этом городе в марте взорвалась сирень,

Здесь бренчат переливчато звуки капели,

Запах марта смешался со звоном апреля,

И кружится в моей голове дребедень.

А на озере густо гудит теплоход –

В этом городе поздних сиреневых вёсен,

Я вхожу в этот город задумчивых сосен,

Только сосны не те, да и город не тот…

21.12.16

ГИПЕРБОРЕЯ

Я думал, эта ночь прошла,

Но нет, она лишь начиналась,

Луна, как пьяная, качалась…

Из труб карельского села

Давно уже дымки не вились –

Знать, жители угомонились,

Хоть ночь была, как день, светла.

Гудком пронзило тишину –

Товарный рвался к полустанку,

Сверчков ночную перебранку

Стремило в бездну, в вышину,

Вдали уключины скрипели,

И рыбаки протяжно пели,

Да псина выла на луну*.

Как все бездомные, она

Любила истово свободу,

Да ночь, да тихую погоду*…

Легонько скрипнула сосна,

Пиликнула вдали гармошка,

Зудела монотонно мошка…

Я погрузился в ночь без сна.

В такую ночь глаза закрыть

И отдаваться только звукам:

Полночных дятлов перестукам,

Каким-нибудь фюить-фюить…

Здесь, в северной Гиперборее,

Все чувства капельку острее…

Собаке ж остаётся выть…

* Аллюзия на стихотворение

Сергея Есенина «Собаке Качалова».

24.05.16

КАУНАС. IX ФОРТ

Вновь над девятым фортом вороньё

Повисло, как когда-то, чёрной тучей.

Верны они своей повадке сучьей,

В их грае слышу я: «Враньё! Враньё!»

Вокруг в полях не кошено жнивьё…

Всех в общей яме закопали кучей.

Где, Верещагин, твой талант могучий?!

Гора очков, ботиночек, рваньё…

Их было тридцать тысяч убиенных:

Литовские евреи, горстка пленных,

С евреями французский эшелон…

О чём вороны каркают над фортом?

О давней, в сорок третьем, встрече с чёртом,

Он, зная ад, был очень удивлён…

15.09.16

***

Змеилась вдаль пустынная дорога,

И звёздами сияла чернота*,

И снег в горах, как девичья фата,

Тянулся вдоль лесистого отрога.

И не хватает слов для монолога,

Блаженная сковала немота

Хранящие слова мои уста,

И не прошу прощения у Бога.

Полярная звезда укажет путь,

Где, вникнув в содержание и суть,

Сумеют отделить зерно от плевел.

Там мудрый справедливый судия,

Едва в душе угаснет лития,

Укажет мне на Рай или на вертел.

*Строка из сонета Филипа Сидни

в переводе Ирины Озеровой.

18.08.16

ЗАПЕЧЁННЫЕ В СМЕТАНЕ КАРАСИ

Запечённые в сметане караси –

Это, вам скажу, не мёрзлый хек.

Эх, умели стряпать на Руси

Рыбку из озёр и чистых рек.

Караси, нарезанный лучок

Да картофель – свежий, разварной,

Да нарезать мелко чесночок,

Да квасок – конечно, ледяной.

Наперво – стопарь, за ним второй,

Не заставит третий долго ждать,

Опосля – уха, блины с икрой.

Передых. Хозяйка, не зевать!

Подзапёкся с корочкой карась,

Тут ему – лимончик и укроп,

А себе – из жбана хлебный квас

И глотнуть – да так, чтоб не взахлёб,

Охладилась чтобы полость рта

Перед жаром первого куска,

А посколь коварна суета, –

Заморили прежде червячка,

Чтоб с костистой рыбкой не спешить,

Но прочувствовать и вкус, и смак,

Чтоб душа цвела, хотелось жить,

Чтоб – к чертям глаза застивший мрак,

Чтоб забылись беды – где они? –

И забылось слово «Пронеси!» …

Вот и всё, что нужно в эти дни:

Запечённые в сметане караси.

10.10.15

ЗАПОЛЯРЬЕ

Косыми струями дождя

В природе всё исполосовано,

Теплом она не избалована,

Как Русь – улыбкою вождя.

Дождь непрерывно льёт и льёт,

Асфальтово дорога стелется,

А ведь могла бы сечь метелица

И дни, и ночи напролёт.

Снег пятнами в горах лежит,

Июнь, – но что ему до этого.

Дождёмся ль солнца? – Только нет его,

Скитается, как Вечный Жид,

Лишь изредка подарит взгляд

И вспыхнет пламенем языческим

Над краем викингов нордическим…

И снова льёт часы подряд.

Стволы простуженных берёз

Стоят, изогнуты причудливо,

Дождь сеет в тундре так занудливо,

Что начинает мёрзнуть нос,

И пробирает до костей,

И облака на небе хмурятся,

И городки – дома и улицы –

Встречают к вечеру гостей,

Уставших от земных красот,

Сурово аскетичных, северных,

В своих пристрастиях уверенных…

Кто не был здесь, тот не поймёт,

Зачем несёт в такую даль,

Где день и ночь не различаются,

Дороги в море упираются,

Где скрыты радость и печаль…

18.06.16

***

Молитве птичьей вняли небеса*,

И солнца луч сверкнул из поднебесья,

И если бы была, то сбросил спесь я,

Затмила б вмиг её весны краса.

И туч стремительная полоса

Открыла солнцу наше мелколесье,

Умчавшись вдаль за радостною вестью –

За реки, горы, долы и леса.

И пусть весна пока ещё в начале,

Повсюду птичьи песни зазвучали,

И радуга раскинула свой мост.

Грачи расселись, как на нотном стане,

На проводах – все в бархатной сутане –

Галдят, воркуют, распушили хвост…

*Строка из сонета «Туманский»

Игоря Северянина.

1.04.17