– Вы свободны?

Дремавший водитель вздрогнул от гулкого стука по лобовому стеклу.

– Садись, – протирая глаза, буркнул таксист.

– Спасибо. – Пятидесятилетнего мужчину качнуло при посадке в автомобиль.

– Куда едем? – таксист, окончательно придя в себя, бесцеремонно вонзил в пассажира оценивающий взгляд. Пассажир был среднего роста и упитанности. Одет он был тоже очень средне и вообще – весь какой-то средний.

– Одну минуточку! Мне необходимо сделать один звонок, – засуетился клиент.

– Валяй, – небрежно бросил таксист.

– Привет… Как сам?.. Аа-а… Тут такое дело – я вчера с тобой курткой нечаянно поменялся… Да… да… только сегодня и заметил… А-а-а… так ты вообще домой без куртки пришёл! Ну ты, видать, тоже еле тёплый был… Я и не посмотрел… куртку с вешалки хвать и до дому! Ну, вчера мы и дали! Ха-ха… Да… да… и куртка у меня синяя, а твоя-то чёрная… Да. Твоя куртка со мной. А ты ещё дома? А-а-а… у сына ночевал… Голова как? Ну ладно, скоро приеду, поправлю… Обязательно поправлю! Всё пока… минут через двадцать буду…

Наконец клиент обратился к таксисту:

– Так, уважаемый, три адреса у меня будет… Сперва на улицу Мелентьевой к SPAR[i]. Потом Куйбышева 16, заберём товарища, и к проспекту Ленина подскочим – это напротив торгового центра будет, – он повернул к водителю битое похмельем лицо.

– Пятьсот рублей.

– Дороговато!

– Дешево на автобусе ездить, ещё дешевле пешком ходить.

– Мда… – стушевался пассажир.

– Неужели у такого видного господина нет денег? – криво ухмыльнулся таксист.

— Должны быть, – неуверенно произнёс клиент.

«Таких простаков надо брать нахрапом», – стукнуло в голову водилы.

– А вообще копейка у тебя есть? Давай так: платишь вперёд… и едем хоть по восьми адресам.

Пассажир опять выдал многозначительное «мда…».

– Ну и?

«Похоже, вид у меня и впрямь неважнецкий…» – задумался пассажир, но фамильярность таксиста ему не понравилась.

– А мы уже на ты? Да я вроде бы не с вами вчера выпивал, – попробовал было соблюсти дистанцию клиент.

– Ну и как насчёт финансов? – без местоимений повторил таксист.

Пассажир долго шарил по карманам и хотел было уже возмутиться насчёт предоплаты, но затем остановился в движениях и сфокусировал долгий взгляд на лице водителя.

– Ну и что, платить будешь или глазки строить? – таксист уже собрался невежливо попросить его освободить машину…

– Зря вы так! Я способен заплатить. А то, что вчера… то это с кем не бывает, и точно не даёт вам права… а впрочем, – негромким, но окрепшим голосом произнёс вчерашний гуляка и через пару секунд вытащил из-за пазухи хрустящую пятитысячную. Помахав ею у таксиста перед носом, он шлёпком припечатал купюру к приборной доске. — А так сойдёт?

– Другое дело! – присвистнул таксист и лихо газанул с места.

* * *

На улицу Мелентьевой прилетели резво.

– Ждите. Я сейчас. Я – мухой! – сказал пассажир, тяжело выбираясь из машины.

«Неуклюжая муха – но платит!» – усмехнулся таксист.

Клиент вернулся из магазина не скоро с плоской фляжкой коньяка. Сев на кресло, отвернул пробку. Нюхнув содержимое, чуть скривился.

– Не возражаете?

– Валяй! – бегло взглянув на красненькую, затем на чекушку недорогого коньяка, разрешил водитель.

– Поехали! – по-гагарински скомандовал пассажир, отхлебнув из горла.

«Потерплю, захмелеет, а там… рубану я с него не по-детски», – приятно зачесались ладошки водилы.

Пассажир приложился ещё.

– День рождения вчера был у товарища. Посидели плотненько, – попытался задеть струну сочувствия выпивающий.

Таксист безразлично кивнул.

– А знаете, что я ему подарил? Не-ет. Ну что можно подарить художнику?

– А он хороший художник? – выразил слабую заинтересованность водитель.

– Многие хвалят! Ну как вы думаете, что же всё-таки я ему подарил? – не унимался оживший собеседник.

— Представления не имею, – таксисту не хотелось поддерживать разговор с подвыпившим.

– Как скучна жизнь! А всё-таки если угадаете, какой я сделал подарок, то красненькая без остатка ваша, – вальяжно произнёс пассажир. Коньяк уверенно приживался в организме.

Водила даже притормозил от неожиданности.

– Точно?

– Слово! А ещё, – клиент сделал пару глотков, – я дам вам четыре попытки и, пожалуй, ещё две подсказки.

– Щедро! А какой в этом твой интерес? В чём подвох?

– Никакого подвоха, просто фарт. Этот неучтивый мерзавец давно покинул меня. Последнее время мне жутко не везёт.

«И в этот раз, похоже, тоже», – некоторое время таксист молчал, переваривая непривычное предложение.

– А как я смогу проверить? Вдруг я угадаю правильный ответ, а ты… то есть вы скажете – нет.

– Резонно! Как проверить? Очень легко. Мы сейчас едем прямиком ко вчерашнему имениннику. Вы сможете просто спросить у него, что это был за подарок. Я же еду с вами и обещаю не звонить ему до встречи. Так что всё по-честному. Ничем не рискуете!

– А что! Годится!

Они пожали друг другу руки.

– Что же можно подарить художнику? – вслух повторил таксист. – Набор красок? Может, мольберт? Это всё у него должно и так быть…

– Это считать попыткой?

– Нет! Нет! Не спеши…те, – запаниковал игрок.

С минуту ехали молча.

– У меня есть ответ.

– Говори.

– Вы подарили ему раму для картины.

– Нет. Одна попытка сгорела.

– Хочу первую подсказку.

– Хорошо! Без этой вещи не обходится ни один мужчина.

– Сильно! Что же это? Ни один мужчина? Часы – вряд ли! Теперь они в каждом мобильнике есть. Может, мобильник? Нет, тоже вряд ли. Батя мой суровый мужик, а не признаёт мобильники… А-а-а, я знаю!

– Говори!

– Бритва.

– Нет! Вторая попытка – фьють, и улетела, – пассажир икнул и выпятил вперёд подбородок, обросший трёхдневной щетиной. – Художники – жуткие бородачи.

– Факт, – огорчённо согласился водитель.

– Послушайте! За светофором по правую руку ларёк будет. Шоколадку надо купить. А то как-то без закуски не уютно. Там, будьте добры, притормозите.

Таксист не любил светофоры. Они безусловно тормозили движение. Но в этом случае чем дольше красный огонёк горел, тем больше у него было времени подумать. И он уже не гнал, не лихачил, подрезая других водителей, а ехал степенно будто на «Роллс-Ройсе» и по всем правилам.

Такси остановилось, где сказано. Пассажир открыл дверцу.

– Я быстро.

– Не торопитесь. А телефончик вы в машине оставьте… пожалуйста. А то ведь можете и предупредить приятеля, – вежливо заволновался спорщик.

– Согласен.

– А можно мне звонок другу сделать?

– Валяйте! – по-барски разрешил пассажир.

Он вернулся минуты через три. За это время таксист успел позвонить супруге и своему товарищу.

– Ну как? Есть версии? – шурша обёрткой батончика, осведомился пассажир.

– А можно мне ещё подсказку? – торговался таксист.

– Только после третьего ответа, – отрезал пассажир.

Коньяка в бутылке убыло наполовину.

– Жена советует сказать «бутылка».

– А вы сами как думаете?

– Бутылка! Бутылка – точно! Какой же мужик обходится без неё! – осенило водителя.

– Это ответ?

– Да.

– Есть, однако, и непьющие организмы. Опять неудача!

– Давайте ещё подсказку.

– Сейчас… – он опять отпил из горла. – По-моему, стало несколько скучновато. Кстати, я могу удвоить банк, но в случае проигрыша вы везёте меня бесплатно. Годится?

«Чем я рискую? Да почти ничем. Ну, сожгу пару литров бензина и делов! А тут червонец на торпеде лежит», – успокаивал себя водитель.

– Ну и? – испытующе глянул клиент.

– А… давай! – алчно ответил таксист.

Вторая красненькая незамедлительно присоединилась к своей номинальной подруге.

– Эта вещь есть даже в этой машине… и не в одном экземпляре.

– Да ну!

«Как близко! Червонец лежит, мучается. Где-то здесь подвох», – таксист лихорадочно стал оглядывать свою машину и чуть было не прозевал красный сигнал очередного светофора. Меж тем до второго адреса осталось всего с километр. Нервничая, потянулся к пачке сигарет.

– А вы курите?

– Нет, – ещё раз промочил горло пассажир.

«Значит, не то. А что же?»

Машина остановилась на последнем светофоре. Ещё пару минут – и…

– Может, мне утроить первоначальную ставку? – сделав очередной глоток, пассажир вытащил третью купюру.

– Да ну на хрен! – вспотел от такой наглости таксист.

– В этом случае я даю бонусную, третью, подсказку, но если не угадаете, то вам придётся порадовать меня аналогичной бутылочкой коньячка. Она весьма недорогая, но вы, молодой человек, очень близки к правильному ответу, – клиент с прищуром взглянул на пустеющую емкость.

– Точно рядом?

– О-очень! – наслаждаясь коньяком, протянул пассажир.

– Я согласен.

– Подчёркиваю, мужчина пользуется этой вещью буквально каждый день.

– Ну, это ваще! – водитель облизнулся от алчности.

Мирок таксиста неимоверно сузился. Его заботили только несколько красных бумажек, доступно лежащих под лобовым стеклом автомобиля. Он не видел ничего, кроме таких близких и простых денег.

Пассажир же, напротив, с каждой минутой чувствовал себя увереннее.

– У вас на ответ остаётся меньше минуты, – подстегнул пассажир.

– Ну, была не была! Может, это… это… – в голове игрока лихорадочно носились самые невероятные и немыслимые варианты… – Это… Это носки? – умоляюще выдохнул дрожащий таксист.

– Ждать осталось недолго! Сейчас мы узнаем правильный ответ, – чуть дрогнул мускул на скуле ведущего.

Автомобиль медленно въехал во двор. Вчерашний именинник курил у подъезда. Водителя просто трясло.

…Художник, усевшись на заднее сиденье, протянул руку для пожатия товарищу. Тот, поздоровавшись, спасительно вложил в неё фляжку с остатками коньяка.

– Вовремя! – до конца опустошив флакон, расслабился представитель искусства.

Таксист обернулся к художнику.

– Здравствуйте, дядя Виталий! Вы меня не узнаёте?

– Если не ошибаюсь, Саша. Сергей, – художник обратился к товарищу, – познакомься: это мой двоюродный племянник.

– Неужели? Так вы родственники! Как тесен мир! Виталик, как тебе мой подарок?

– Ну ты прямо угадал! Саша, представляешь! Он вчера мне подарил замечательные ШТАНЫ. Вельветовые. Они и сейчас на мне. Сидят ладно, как по мне и сшиты! – хлопнул себя по коленке художник.

Вздох разочарования, вырвавшись из груди таксиста, превратился в стон…

– Ну что ж, приятная была поездка! – произнёс клиент, медленно складывая купюры обратно в карман.

– Ладно, Виталик, держи куртку. А за своей, я, пожалуй, завтра заскочу. Пройдусь! Погода превосходная! – пассажир выбрался из автомобиля. Затем, заглянув в салон, продолжил: – Да, кстати, молодой человек отвезёт тебя куда надо и ещё непременно поздравит дядю бутылочкой коньячка.

Пассажир, оказавшись на улице, расправил плечи и улыбнулся навстречу солнцу. Его уже не так огорчало то, что именно сегодня эти пятнадцать тысяч, собранные путём строжайшей экономии за прошедший месяц, надо обязательно внести в банк для закрытия очередного платежа по кредитному договору.

[i] SPAR* — голландская сеть продовольственных гипермаркетов.