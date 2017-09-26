Автор о себе: Родился в степи. В Оренбургской области. Воспитывался семьей местных сусликов. Был найден в степи советскими ракетчиками недалеко от поселка Ясный. Первые человеческие навыки получил в Ясненской средней школе. Перевезен в Карелию в 1974 году, где и стал окончательно человеком и сформировался как личность, минуя образование. Живет и работает. Полностью акклиматизировался и размножился в неволе посредством жены, дав потомство в виде дочери. Пишет рассказы в свободное от существования время.

Черепахе стало скучно, и она решила пригласить в гости жившую неподалеку Сороконожку. Были они не то чтобы подруги, а, скорее, приятельницы, хотя слово «скорее» вряд ли подходит в данном случае. Они были, пожалуй, медленнее, чем подруги, и поэтому встречались редко. Но в это утро Черепаха сварила суп, и ей вдруг захотелось кого-нибудь пригласить на ужин.

Время от времени Черепаха приглашала на суп своих знакомых. У них это так и называлось — «пойти на Черепаховый суп». Сороконожке еще ни разу не доводилось бывать на Черепаховом супе, но по рассказу одной улитки она знала, что так называется любой суп, который надо есть очень медленно, долго возить ложку по суповому озеру, объезжая картофелины, вылавливать жареный лук и складывать его на край тарелки, а когда суп остынет и в бульоне возникнут желтые островки жира, надо его заново разогреть и начать все сначала. Сама Черепаха считала, что удачный Черепаховый суп состоит из семи-восьми разогреваний.

Приглашение Черепаха получила через Сороку. И уже к вечеру гостья была на пороге Черепашьего дома. В прихожей Сороконожка долго снимала обувь. Затем расставляла все так, чтобы потом не перепутать левые туфли с правыми. И, наконец справившись с этой процедурой, спросила у Черепахи, где можно помыть ноги Этот вопрос несколько удивил хозяйку, но гостья объяснила, что у сороконожек принято мыть ноги перед едой. Каково же было удивление Черепахи, когда у Сороконожки, вышедшей из ванной и севшей за стол, сорок ножек вдруг… превратились в сорок рук. Такого количества ложек, конечно, у Черепахи не было. После непродолжительных поисков в бывших ногах, а теперь в руках Сороко… в общем, гостьи оказалось восемь столовых ложек, одиннадцать чайных, пять десертных и даже одна специальная ложка с дырочками для снятия пены. Естественно, что с таким количеством ложек никакого Черепахового супа получиться не могло. Все кончилось очень быстро, по Черепашьим меркам, просто мгновенно. Достаточно сказать, что не было ни одного разогрева.

Хозяйка, конечно, была очень разочарована, хотя и не подала виду. Больше Черепаха не приглашала Сороко- то ли ножку, то ли ручку в гости. Они теперь изредка пересылают друг другу сообщения, поддерживая неспешные приятельские отношения. Обе они пользуются услугами одной и той же компании связных сорок.