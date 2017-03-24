Случай в церкви

Действующие лица:
Католический священник, 30-40 лет
Женщина, 40-45 лет, взывающая о помощи
Третий, 22 года, помогающий готовиться к религиозному празднику
В христианском храме полным ходом идет подготовка к большому религиозному празднику. Группа волонтеров-энтузиастов помогает украшать молитвенный дом. С каждой минутой в нем находиться все приятнее и приятнее, и глаза все больше наполняются радостью. Внезапно дверь отворяется и приятную суету нарушает женский голос.
Женщина. Есть здесь кто? Живые есть?
Третий. Бог в помощь! Что ищете? Хотите внести свой вклад в украшение храма?
Женщина. Да ты что! Мне-то пастор нужен!
Третий. Он занят, но для вас я позову.
Третий уходит вглубь здания. Через три минуты появляется священник, внимательно разглядывает гостью. Гостья же расхаживает по храму, как бы прицениваясь.
Священник. Слава Иисусу Христу.
Женщина. И вам того же.
Священник. Чем могу помочь?
Женщина. Мне бы денег.
Священник. В смысле? Каких денег?
Женщина. Как это каких? Вы же пастор и должны помогать людям, вот я и прошу о помощи!
Священник. Да, но помощь бывает разная. К тому же с чего вы взяли, что они у меня есть?
Женщина. Как это с чего? Ну, вы сами посмотрите, в каком состоянии храм, и вы неплохо одеты, а ко всему прочему у вас армия работников.
Священник. Вы про наших прихожан?! Так они бесплатно трудятся, ибо считают это место своим вторым домом! Я бы им и рад заплатить, но нечем. Слова благодарности и молитва – вот их зарплата.
Женщина. Не поняла. Ну, какой дурак сейчас что-то бесплатно делает?! Вы тут мне не заливайте.
Священник. Я бы вам посоветовал выбирать слова. Здесь люди прославляют Бога, а не выражаются непотребно.
Женщина. Да, погорячилась я что-то. Мне все понятно, если эти ребята ни гроша не получают, значит, они обеспеченные люди.
Священник. Побойтесь Бога, они, как и все, нуждаются в деньгах. Материальный мир еще никто не отменял. Просто у них есть другой вкус к счастью и желание помочь.
Женщина. Допустим, вы говорите правду. Но МНЕ от этого не легче. Я нуждаюсь в деньгах!!!
Священник. Вы так и не сказали, зачем они вам! Хватит требовать, объясните все по-человечески.
Женщина. Моему ребенку нужны деньги на поддержание здоровья, ко всему прочему, мне необходимо к нему добраться в соседний регион.
Священник. Можно поподробнее?
Третий (работая, как бы между прочим). Неправдоподобно.
Женщина. Тебя никто не спрашивал! Ну, там у него врожденная болезнь, ему нужны лекарства.
Священник. Какая болезнь? Какие лекарства?
Женщина. Да что вы мне вопросом на вопрос! Я вся разволновалась!!!
Священник. Успокойтесь. Выпейте воды.
Третий. Я сейчас принесу. А вы пока возьмите себя в руки.
Женщина. Ой, какие вы тут все добрые. Значит, и с деньгами поможете?
Священник. Я же вам сказал, что нет у меня денег! И зарплаты как таковой нет. Жалования и пожертвования едва на содержания храма хватает. Но я выслушаю, попробую что-то посоветовать и буду за вас молиться.
Женщина. Да зачем мне ваши молитвы? От них никакого толку! Это просто слова! Вот как мы сейчас с вами воздух сотрясаем. Я ПРОШУ О СУЩЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ!
Третий (обращаясь к женщине). Вот ваша вода, дай Бог здоровья.
Женщина (к третьему). Спасибо. Вы можете оставить нас вдвоем?
Третий. Да, конечно. Работы мне хватает. (Удаляется).
Священник. Да как вы можете так говорить о молитве? Это же разговор с Богом! Бог – Всемогущий! Он может все!
Женщина (делая глоток воды). Тогда почему я – нищая, а мой сын – болен! Почему он не сделает меня богатой, а моего сына здоровым?!
Священник. Потому что Он вам этого не обещал! Вы должны усердно молиться, и тогда придут ответы на ваши вопросы.
Женщина. Да что вы как попугай все об одном и том же. Я лучше свое свободное время на что-то полезное потрачу!
Священник. Это ваше право. Но тогда и не ропщите!
Женщина. Бог несправедлив, как и весь мир. Если бы был Бог, то он бы не допустил страдания и бедность.
Священник. Каждый должен занимать свое место в обществе и этому радоваться! Мы приходим в этот мир не только для радости, но и для страдания…
Женщина. Но почему? Зачем?
Священник. Через страдания мы очищаемся и становимся ближе к Богу. Это очень хорошая закалка.
Женщина. Глупость! Если бог любит людей, он ОБЯЗАН им все прощать.
Священник. Никому Он ничем не ОБЯЗАН! Знаете ли вы о том, как Сын Божий ДОБРОВОЛЬНО принял на себя страдания ради нашего спасения?
Женщина. Не верю. Иисус умер не из-за меня, если он вообще жил!
Священник. В сомнениях ваших нет ничего плохого. Никогда не поздно покаяться и начать жить иначе.
Женщина. И что мне за то будет? И разве я что-то плохое сделала?!
Священник. Все мы грешники! Давайте я вам расскажу о законе Божьем!
Женщина. Да не надо мне все это! Это не помогает! Дайте мне лучше денег…
Священник. Как вы можете говорить о том, чего не знаете?
Женщина. Ерунда. Так вы мне дадите денег?
Священник. Нет. Но я вам подскажу, в какие организации можно обратиться, если пойму вашу ситуацию! А также я буду за вас усердно молиться.
Женщина. Понятно. Зря пришла.
Священник. Нет, не зря. Сам Бог Вас привел сюда. Расскажите о вашей проблеме и давайте вместе помолимся.
Женщина. Я-то думала, что вы откликаетесь на беды, а вы не пойми чем занимаетесь!!!
Священник. Вы о Фоме, а я о Ереме.
Женщина. Вот и я том же.
Священник. Вы должны понять, что помощь бывает не только материальной! Я хочу направить вас на путь истинный. Тогда и жить станет легче.
Женщина. Да на черта оно мне нужно?! Я, например, одно время носила крестик. Носила, носила, а он не помогает!
Священник. Носить крестик – не значит притягивать удачу, носить крестик – значит принимать крест, который вам по судьбе положен!
Женщина. По какой еще судьбе?! Мы сами кузнецы своего счастья!
Священник. Да, но не ВСЕ зависит от нас.
Женщина. Как это?
Священник. А вот так. Когда вы шли сюда, знали что я вам не дам денег?
Женщина. Нет. Я думала, что дадите. Ведь священники должны помогать людям. Да и вообще, мне кажется, что вы мне почитаете пару-тройку душеспасительных лекций и все же подкинете деньжат, чтоб я с голоду не умерла.
Священник. Я могу вас накормить! Но денег не дам.
Женщина. Вы лишаете меня СЧАСТЬЯ!
Священник. Ничего подобного! Я желаю вам и всем счастья! Но счастье – не в деньгах. Деньги – это источник, помогающий нам существовать в этом бренном мире. Но не более. Счастье заключается в том, чтобы познать радость совершенную.
Женщина. Какую радость?
Священник. Совершенную! Позвольте, я вам расскажу притчу «о совершенной радости».
Женщина. Я от вас устала…
Священник. Однажды зимой Святой Франциск Ассизский шёл с братом Львом из Перуджи в Порционкюль…
Женщина. Хватит! Не могу я это слышать!
Священник. Эти знания многое вам дадут!
Женщина. Вы уверенны?
Священник. Да! Ибо радость совершенная заключается в том, что мы принимаем все то, что нам Бог посылает! Все! И отсутствие денег, и болезнь сына, и т.д. Мы должны благодарить за то, что у нас есть, проводить внутреннею работу, молиться, и тогда придут изменения!
Женщина. Да, и чему вас только учат в духовной семинарии?
Священник. Всякому.
Женщина. Я так и подумала.
Священник. Вы должны понять, что вы не тело, вы – душа. Жизнь не заканчивается после того, как вы оставляете грубое тело.
Женщина. МАРАЗМ.
Священник. Если вы познаете радость совершенную и поймете, что жизнь на земле – это подготовка к жизни на небе, то и воспринимать этот мир и ваши беды будете иначе.
Женщина. Что-то я не втыкаю.
Священник. Это не просто понять. В это нужно поверить.
Женщина. Вера – ненаучное понятие!
Священник. Вера – это то, как ты живешь. Мы живем согласно тому, во что верим.
Женщина. Ничего не понимаю.
Священник. Я предлагаю вам остаться в нашем храме и помочь в его убранстве. Затем я дам вам поесть. После этого я помолюсь о вашей ситуации, и со временем ответы на ваши вопросы сами будут приходить.
Женщина. Меня это не устраивает! У меня нет времени заниматься ерундой. Мне нужны деньги. Я пойду дальше просить. Мир не без добрых людей!
Священник. Я старался вам помочь.
Женщина. Плохо старались! У вас же через час служба. Объявите сборы!
Священник. Какие сборы?
Женщина. Денежные! Расскажите вот этим верующим о моей ситуации…
Священник. Да я ее толком не понял. Да и как вы себе это представляете?
Женщина. Очень просто. Скажите: мы должны помогать нуждающимся. Вот и поможем одной из них.
Священник. Так мы и помогаем молитвой.
Женщина. Как же вы меня достали! Толку от вашей молитвы.
Священник. Есть люди, о которых никто не молится.
Женщина. Ага. А также есть священники, которые не помогают.
Священник. Молитва – это милостыня людям.
Женщина. ВЗДОР. Настоящая и единственная помощь – финансовая.
Священник. Действительно ли корень ваших проблем – отсутствие денег?!
Женщина. Конечно! У меня уже от вас голова болит. Да и душно тут. Пойду я…
Священник. И куда же вы пойдете?
Женщина. Дальше просить о помощи. В переходах постою, в другие церкви и соборы зайду. Найдутся нормальные люди, которые…
Священник. Это ваше право считать меня ненормальным.
Женщина. Мозги мне только пудрили.
Священник. Подождите, не уходите (бежит в сторону выхода и закрывает его собой). Не пушу, я буду не священником, если вас так отпущу.
Женщина. Чего?
Священник. Да чтобы мне сквозь землю провалиться, не пущу и все.
Женщина. Если не можете помочь, тогда о чем мне с вами разговаривать?!
Священник. Может, чаю?
Женщина. На халяву?
Священник. Бесплатно и во имя Господа.
Женщина. Пойдемте.
Снова появляется Третий.
Третий. Уже поставил чайник.
Все три персонажа усаживаются за чайный стол.
Третий. Может, чего покрепче? Глядишь, и наш гость разговорится!
Священник. Ну что ты такое говоришь.
Третий. (к женщине) Слушай, давай по-простому: что тебя привело сюда?
Священник. Да-да, давай по-чесноку, что тебя надоумило сюда подойти?
Женщина. По-чесноку?
Третий. Побазарим начистоту.
Женщина. Начистоту?
Священник. Ну да. Вы расскажите, не стесняйтесь, я же духовное лицо, я никому ни-ни.
Женщина. Точно?
Священник. Клянусь.
Женщина. Муж мой нуждается в операции.
Третий. Что?
Женщина. В операции. У него проблемы с печенью.
Священник. Так почему же вы сразу не сказали?
Женщина. Да дело в том, что в нашем обществе многие пьют и при этом осуждают алкоголизм.
Третий. Ну и что?
Женщина. И когда я говорила правду, меня сразу же многие посылали.
Третий. Кто посылал?
Женщина. Многие люди и даже некоторые общественные организации. Мол, так и так, ваши проблемы.
Священник. Он в лежачем состоянии?
Женщина. Да, практически не встает. Понимаете, зарплата у меня копеечная, работаю уборщицей. За какие деньги его будут чик-чик?
Священник. А много надо?
Женщина. Очень много!
Священник. Значит так, я сейчас звоню нашему прихожанину доктору, он его обследует, я совершу таинство миропомазания, и мы определимся с дальнейшими действиями.
Третий. А как же храм? Кто будет руководить процессом?
Священник. А вот сам и руководи!
Третий. Ну хорошо!
Женщина. Может, не надо?
Священник. Почему?
Женщина. А может, я вам снова наврала?
Священник. Снова?
Женщина. Шучу. Просто непривычно так, да и дома неубрано.
Священник. Я поеду не на ваши бытовые условия смотреть, а разбираться в ситуации.
Женщина. А если мой пьяный?
Священник. Вот и увидим.
Женщина. А если…
Священник. Поздно, я уже звоню доктору и иду заводить машину.
Женщина. (хватает за рукав священника). Нет, отец, не надо, не надо.
Священник. Поздно, дочь, поздно.