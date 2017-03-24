Случай в церкви

Действующие лица: Католический священник, 30-40 лет Женщина, 40-45 лет, взывающая о помощи Третий, 22 года, помогающий готовиться к религиозному празднику

В христианском храме полным ходом идет подготовка к большому религиозному празднику. Группа волонтеров-энтузиастов помогает украшать молитвенный дом. С каждой минутой в нем находиться все приятнее и приятнее, и глаза все больше наполняются радостью. Внезапно дверь отворяется и приятную суету нарушает женский голос.

Женщина. Есть здесь кто? Живые есть?

Третий. Бог в помощь! Что ищете? Хотите внести свой вклад в украшение храма?

Женщина. Да ты что! Мне-то пастор нужен!

Третий. Он занят, но для вас я позову.

Третий уходит вглубь здания. Через три минуты появляется священник, внимательно разглядывает гостью. Гостья же расхаживает по храму, как бы прицениваясь.

Священник. Слава Иисусу Христу.

Женщина. И вам того же.

Священник. Чем могу помочь?

Женщина. Мне бы денег.

Священник. В смысле? Каких денег?

Женщина. Как это каких? Вы же пастор и должны помогать людям, вот я и прошу о помощи!

Священник. Да, но помощь бывает разная. К тому же с чего вы взяли, что они у меня есть?

Женщина. Как это с чего? Ну, вы сами посмотрите, в каком состоянии храм, и вы неплохо одеты, а ко всему прочему у вас армия работников.

Священник. Вы про наших прихожан?! Так они бесплатно трудятся, ибо считают это место своим вторым домом! Я бы им и рад заплатить, но нечем. Слова благодарности и молитва – вот их зарплата.

Женщина. Не поняла. Ну, какой дурак сейчас что-то бесплатно делает?! Вы тут мне не заливайте.

Священник. Я бы вам посоветовал выбирать слова. Здесь люди прославляют Бога, а не выражаются непотребно.

Женщина. Да, погорячилась я что-то. Мне все понятно, если эти ребята ни гроша не получают, значит, они обеспеченные люди.

Священник. Побойтесь Бога, они, как и все, нуждаются в деньгах. Материальный мир еще никто не отменял. Просто у них есть другой вкус к счастью и желание помочь.

Женщина. Допустим, вы говорите правду. Но МНЕ от этого не легче. Я нуждаюсь в деньгах!!!

Священник. Вы так и не сказали, зачем они вам! Хватит требовать, объясните все по-человечески.

Женщина. Моему ребенку нужны деньги на поддержание здоровья, ко всему прочему, мне необходимо к нему добраться в соседний регион.

Священник. Можно поподробнее?

Третий (работая, как бы между прочим). Неправдоподобно.

Женщина. Тебя никто не спрашивал! Ну, там у него врожденная болезнь, ему нужны лекарства.

Священник. Какая болезнь? Какие лекарства?

Женщина. Да что вы мне вопросом на вопрос! Я вся разволновалась!!!

Священник. Успокойтесь. Выпейте воды.

Третий. Я сейчас принесу. А вы пока возьмите себя в руки.

Женщина. Ой, какие вы тут все добрые. Значит, и с деньгами поможете?

Священник. Я же вам сказал, что нет у меня денег! И зарплаты как таковой нет. Жалования и пожертвования едва на содержания храма хватает. Но я выслушаю, попробую что-то посоветовать и буду за вас молиться.

Женщина. Да зачем мне ваши молитвы? От них никакого толку! Это просто слова! Вот как мы сейчас с вами воздух сотрясаем. Я ПРОШУ О СУЩЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ!

Третий (обращаясь к женщине). Вот ваша вода, дай Бог здоровья.

Женщина (к третьему). Спасибо. Вы можете оставить нас вдвоем?

Третий. Да, конечно. Работы мне хватает. (Удаляется).

Священник. Да как вы можете так говорить о молитве? Это же разговор с Богом! Бог – Всемогущий! Он может все!

Женщина (делая глоток воды). Тогда почему я – нищая, а мой сын – болен! Почему он не сделает меня богатой, а моего сына здоровым?!

Священник. Потому что Он вам этого не обещал! Вы должны усердно молиться, и тогда придут ответы на ваши вопросы.

Женщина. Да что вы как попугай все об одном и том же. Я лучше свое свободное время на что-то полезное потрачу!

Священник. Это ваше право. Но тогда и не ропщите!

Женщина. Бог несправедлив, как и весь мир. Если бы был Бог, то он бы не допустил страдания и бедность.

Священник. Каждый должен занимать свое место в обществе и этому радоваться! Мы приходим в этот мир не только для радости, но и для страдания…

Женщина. Но почему? Зачем?

Священник. Через страдания мы очищаемся и становимся ближе к Богу. Это очень хорошая закалка.

Женщина. Глупость! Если бог любит людей, он ОБЯЗАН им все прощать.

Священник. Никому Он ничем не ОБЯЗАН! Знаете ли вы о том, как Сын Божий ДОБРОВОЛЬНО принял на себя страдания ради нашего спасения?

Женщина. Не верю. Иисус умер не из-за меня, если он вообще жил!

Священник. В сомнениях ваших нет ничего плохого. Никогда не поздно покаяться и начать жить иначе.

Женщина. И что мне за то будет? И разве я что-то плохое сделала?!

Священник. Все мы грешники! Давайте я вам расскажу о законе Божьем!

Женщина. Да не надо мне все это! Это не помогает! Дайте мне лучше денег…

Священник. Как вы можете говорить о том, чего не знаете?

Женщина. Ерунда. Так вы мне дадите денег?

Священник. Нет. Но я вам подскажу, в какие организации можно обратиться, если пойму вашу ситуацию! А также я буду за вас усердно молиться.

Женщина. Понятно. Зря пришла.

Священник. Нет, не зря. Сам Бог Вас привел сюда. Расскажите о вашей проблеме и давайте вместе помолимся.

Женщина. Я-то думала, что вы откликаетесь на беды, а вы не пойми чем занимаетесь!!!

Священник. Вы о Фоме, а я о Ереме.

Женщина. Вот и я том же.

Священник. Вы должны понять, что помощь бывает не только материальной! Я хочу направить вас на путь истинный. Тогда и жить станет легче.

Женщина. Да на черта оно мне нужно?! Я, например, одно время носила крестик. Носила, носила, а он не помогает!

Священник. Носить крестик – не значит притягивать удачу, носить крестик – значит принимать крест, который вам по судьбе положен!

Женщина. По какой еще судьбе?! Мы сами кузнецы своего счастья!

Священник. Да, но не ВСЕ зависит от нас.

Женщина. Как это?

Священник. А вот так. Когда вы шли сюда, знали что я вам не дам денег?

Женщина. Нет. Я думала, что дадите. Ведь священники должны помогать людям. Да и вообще, мне кажется, что вы мне почитаете пару-тройку душеспасительных лекций и все же подкинете деньжат, чтоб я с голоду не умерла.

Священник. Я могу вас накормить! Но денег не дам.

Женщина. Вы лишаете меня СЧАСТЬЯ!

Священник. Ничего подобного! Я желаю вам и всем счастья! Но счастье – не в деньгах. Деньги – это источник, помогающий нам существовать в этом бренном мире. Но не более. Счастье заключается в том, чтобы познать радость совершенную.

Женщина. Какую радость?

Священник. Совершенную! Позвольте, я вам расскажу притчу «о совершенной радости».

Женщина. Я от вас устала…

Священник. Однажды зимой Святой Франциск Ассизский шёл с братом Львом из Перуджи в Порционкюль…

Женщина. Хватит! Не могу я это слышать!

Священник. Эти знания многое вам дадут!

Женщина. Вы уверенны?

Священник. Да! Ибо радость совершенная заключается в том, что мы принимаем все то, что нам Бог посылает! Все! И отсутствие денег, и болезнь сына, и т.д. Мы должны благодарить за то, что у нас есть, проводить внутреннею работу, молиться, и тогда придут изменения!

Женщина. Да, и чему вас только учат в духовной семинарии?

Священник. Всякому.

Женщина. Я так и подумала.

Священник. Вы должны понять, что вы не тело, вы – душа. Жизнь не заканчивается после того, как вы оставляете грубое тело.

Женщина. МАРАЗМ.

Священник. Если вы познаете радость совершенную и поймете, что жизнь на земле – это подготовка к жизни на небе, то и воспринимать этот мир и ваши беды будете иначе.

Женщина. Что-то я не втыкаю.

Священник. Это не просто понять. В это нужно поверить.

Женщина. Вера – ненаучное понятие!

Священник. Вера – это то, как ты живешь. Мы живем согласно тому, во что верим.

Женщина. Ничего не понимаю.

Священник. Я предлагаю вам остаться в нашем храме и помочь в его убранстве. Затем я дам вам поесть. После этого я помолюсь о вашей ситуации, и со временем ответы на ваши вопросы сами будут приходить.

Женщина. Меня это не устраивает! У меня нет времени заниматься ерундой. Мне нужны деньги. Я пойду дальше просить. Мир не без добрых людей!

Священник. Я старался вам помочь.

Женщина. Плохо старались! У вас же через час служба. Объявите сборы!

Священник. Какие сборы?

Женщина. Денежные! Расскажите вот этим верующим о моей ситуации…

Священник. Да я ее толком не понял. Да и как вы себе это представляете?

Женщина. Очень просто. Скажите: мы должны помогать нуждающимся. Вот и поможем одной из них.

Священник. Так мы и помогаем молитвой.

Женщина. Как же вы меня достали! Толку от вашей молитвы.

Священник. Есть люди, о которых никто не молится.

Женщина. Ага. А также есть священники, которые не помогают.

Священник. Молитва – это милостыня людям.

Женщина. ВЗДОР. Настоящая и единственная помощь – финансовая.

Священник. Действительно ли корень ваших проблем – отсутствие денег?!

Женщина. Конечно! У меня уже от вас голова болит. Да и душно тут. Пойду я…

Священник. И куда же вы пойдете?

Женщина. Дальше просить о помощи. В переходах постою, в другие церкви и соборы зайду. Найдутся нормальные люди, которые…

Священник. Это ваше право считать меня ненормальным.

Женщина. Мозги мне только пудрили.

Священник. Подождите, не уходите (бежит в сторону выхода и закрывает его собой). Не пушу, я буду не священником, если вас так отпущу.

Женщина. Чего?

Священник. Да чтобы мне сквозь землю провалиться, не пущу и все.

Женщина. Если не можете помочь, тогда о чем мне с вами разговаривать?!

Священник. Может, чаю?

Женщина. На халяву?

Священник. Бесплатно и во имя Господа.

Женщина. Пойдемте.

Снова появляется Третий.

Третий. Уже поставил чайник.

Все три персонажа усаживаются за чайный стол.

Третий. Может, чего покрепче? Глядишь, и наш гость разговорится!

Священник. Ну что ты такое говоришь.

Третий. (к женщине) Слушай, давай по-простому: что тебя привело сюда?

Священник. Да-да, давай по-чесноку, что тебя надоумило сюда подойти?

Женщина. По-чесноку?

Третий. Побазарим начистоту.

Женщина. Начистоту?

Священник. Ну да. Вы расскажите, не стесняйтесь, я же духовное лицо, я никому ни-ни.

Женщина. Точно?

Священник. Клянусь.

Женщина. Муж мой нуждается в операции.

Третий. Что?

Женщина. В операции. У него проблемы с печенью.

Священник. Так почему же вы сразу не сказали?

Женщина. Да дело в том, что в нашем обществе многие пьют и при этом осуждают алкоголизм.

Третий. Ну и что?

Женщина. И когда я говорила правду, меня сразу же многие посылали.

Третий. Кто посылал?

Женщина. Многие люди и даже некоторые общественные организации. Мол, так и так, ваши проблемы.

Священник. Он в лежачем состоянии?

Женщина. Да, практически не встает. Понимаете, зарплата у меня копеечная, работаю уборщицей. За какие деньги его будут чик-чик?

Священник. А много надо?

Женщина. Очень много!

Священник. Значит так, я сейчас звоню нашему прихожанину доктору, он его обследует, я совершу таинство миропомазания, и мы определимся с дальнейшими действиями.

Третий. А как же храм? Кто будет руководить процессом?

Священник. А вот сам и руководи!

Третий. Ну хорошо!

Женщина. Может, не надо?

Священник. Почему?

Женщина. А может, я вам снова наврала?

Священник. Снова?

Женщина. Шучу. Просто непривычно так, да и дома неубрано.

Священник. Я поеду не на ваши бытовые условия смотреть, а разбираться в ситуации.

Женщина. А если мой пьяный?

Священник. Вот и увидим.

Женщина. А если…

Священник. Поздно, я уже звоню доктору и иду заводить машину.

Женщина. (хватает за рукав священника). Нет, отец, не надо, не надо.

Священник. Поздно, дочь, поздно.