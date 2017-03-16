Сказки про Борю

Чуть-чуть

Шёл как-то медвежонок Боря по лесному городу и посреди дороги увидел Чуть-чуть.

«Зачем оно мне? – подумал медвежонок. – Его же совсем чуть-чуть. Съесть – не наешься, только аппетит раздразнишь. А оставить здесь жалко – пропадёт ведь».

Взял Боря Чуть-чуть и пошёл дальше.

Вдруг слышит за спиной:

– Ого!

Обернулся – это Ёжик.

– Боря, где ты взял так много Чуть-чуть?

– Разве много? – спросил медвежонок. – По-моему, совсем чуть-чуть.

– Да ты знаешь, сколько всего из него сделать можно!

И понял тогда Боря: что для него чуть-чуть, для другого может быть много-много. И отдал Чуть-чуть Ёжику.

Ещё

Однажды к медвежонку заглянул Заяц. Он знал, что у Бори всегда найдётся что-нибудь вкусненькое. Съев порцию морковки, которой Боря угостил друга, Заяц попросил ещё.

– Но у меня нет Ещё, – сказал Боря, – у меня есть только морковка.

– Я и говорю, – сказал Заяц, – дай мне ещё.

– И я тебе говорю – у меня нет Ещё, у меня только морковка.

– Я и говорю: хочу ещё морковки.

– Ты что издеваешься? Нет у меня никакого Ещё, только морковка, – разозлился медвежонок.

– Ладно, давай морковку, – сдался Заяц.

Он с удовольствием съел всю морковку и ушёл очень довольный.

Через некоторое время к Боре пришел Ёжик, для которого у медвежонка всегда было немного молока.

– А у тебя нет ещё? – спросил Ёжик, когда всё вылакал.

– Недавно заходил Заяц и тоже спрашивал Ещё… – начал Боря.

– Заяц просил молока? – удивился Ёжик, потому что знал, что Заяц не любил молоко.

– Нет, он спрашивал Ещё, – сказал Боря, – а у меня его нет.

– Жаль, что у тебя нет ещё, – сказал Ёжик.

– А что это такое Ещё? – спросил медвежонок, – это вкусно?

– Ну… — задумался Ёжик, – если это ещё молока, то вкусно.

– А может быть, Ещё меда?

– Конечно, может, – сказал Ёжик.

– Постой, – сказал Боря Ёжику, – кажется, Ещё молока у меня есть.

И налил Ёжику молока.

В следующий раз в гостях медвежонок решил попробовать Ещё.

Съев приличную порцию вкуснейшего яблочного варенья, он спросил:

– У вас случайно нет Ещё? Ещё варенья?

И ему дали добавки.

– Ух ты! – обрадовался Боря. – Мне нравится Ещё. Оно вкусное! И у каждого своё!

Малоличто

Как-то днём к медвежонку Боре постучали. Боря очень удивился: кто бы это мог быть? Потому что все лесные жители знали, что в это время медведи спят и их лучше не тревожить. И ещё больше он удивился, когда увидел на пороге своих друзей Ёжика и Зайца с большой палкой. И окончательно удивился, когда Ёжик сказал:

–​ Медвежонок, ты можешь проводить нас до моей бабушки, –​ и шепотом добавил: а то МАЛОЛИЧТО.

–​ МАЛОЛИЧТО? –​ переспросил Боря.

–​ Ты что, не слышал про МАЛОЛИЧТО? –​ спросил Ёжик. –​ Моя мама никого не боится, а тут сказала: сынок, сходи к бабушке и возьми с собой друзей и палку, а то (и опять шёпотом) МАЛОЛИЧТО.

–​ Я тоже слышал про МАЛОЛИЧТО, –​ сказал Заяц. –​ Мне как-то папа сказал: «Держись подальше от огородов, а то МАЛОЛИЧТО».

–​ А я никогда не слышал про МАЛОЛИЧТО, –​ сказал Боря.

–​ Наверное, медведей оно не трогает, –​ объяснил Ёжик. –​ Поэтому просим тебя пойти с нами.

Медвежонок смело шагал по дороге, а следом, перешёптываясь, осторожно ступали Заяц и Ёжик.

–​ У МАЛОЛИЧТО наверняка очень острые зубы, –​ говорил Заяц.

–​ И длинные цепкие когти, –​ поддержал Ёжик.

–​ Ага, а ещё ужасно злые хитрющие глаза, –​ продолжил Заяц.

–​ И скорее всего мех рыжий и хвост пушистый, –​ засмеялся Боря и весело прыгнул на болотную кочку.

Вдруг сзади раздался крик Ёжика:

–​ А-а-а! Помогите! Я не могу пошевелиться! Кажется, МАЛОЛИЧТО тянет меня ко дну!

Заяц протянул палку Ёжику и вытащил его из болота, когда подоспел медвежонок.

–​ Вы от страха жмётесь друг к другу, –​ сказал Боря, –​ поэтому стали на одну кочку, и Ёжик соскользнул в болото.

–​ А я уверен, –​ сказал Ёжик, –​ без МАЛОЛИЧТО здесь не обошлось!

Наконец перед ними открылось поле.

–​ Здесь огороды, –​ сказал Заяц, –​ надо быть осторожными. Папа говорил…

–​Тише, тише! –​ зашептал Ёжик, –​ ОНО может услышать.

Заяц и Ёжик прижались друг к другу и тряслись, как осинки. Их страх передался и Боре. Из-за того, что друзья постоянно оглядывались по сторонам, они даже не заметили огородное пугало впереди. Неожиданно подул сильный ветер и свалил пугало прямо на них.

–​ МАЛОЛИЧТО!!!!! –​ в один голос закричали все трое и бросились наутёк. Вдруг Боря, который бежал впереди, внезапно исчез. Когда Ёжик и Заяц подбежали поближе, они увидели, что он свалился в большую яму, ловко замаскированную ветками.

–​ Эту ловушку подстроило МАЛОЛИЧТО, –​ закричал Заяц, –​ чтобы мы остались совсем одни!

И тут соседние кусты зашевелились. Заяц сразу упал в обморок, а Ёжик оцепенел от страха.

Из кустов показалась рыжая морда.

–​ Фух! — выдохнул Ёжик и закричал: –​ Заяц, не бойся, это Лиса!

–​ Надо же! –​ сказал Заяц, приходя в себя. –​ А я чуть было не умер со страху.

От такого странного поведения зверят Лиса растерялась и скрылась в кустах.

–​ Да вы храбрецы! –​ смеялась бабушка Ежиха, когда друзья рассказывали ей про своё путешествие: –​ самой лисы не испугались! А ведь страшнее хищника для нас нет. Ваше МАЛОЛИЧТО на самом деле совсем немногие видели. Потому что настоящих храбрецов оно само боится. И вообще, так можно чего угодно бояться.

–​ Нет уж, с меня хватит! –​ сказал медвежонок. –​ Так только МАЛОЛИЧТО боялись, а теперь ещё и ЧТОУГОДНО появилось. Так вообще можно всего бояться!

–​ Знаете, ребята, –​ сказала бабушка Ежиха, отправляя детей обратно, –​ ничего бояться не надо. Но палку все равно с собой возьмите. Впереди болото, а там — мало ли что…

Тут бабушка весело подмигнула и все засмеялись.

Ого!

Решил медвежонок Боря принять участие в конкурсе на самый красивый кустарник под названием «Ого!». Посадил он вечером семечко в землю, удобрил, полил. Утром снится Боре, будто мама ему нежно веточкой носик щекочет. Поначалу медвежонок смеялся, потом ему уже не до смеха стало, а мама всё не унимается, щекочет и щекочет. Захотел Боря веточку отогнать да как даст себе лапой по носу и проснулся. Смотрит, а над его кроватью, прямо из окна, огромная ветка висит. Выглянул Боря в окно и обомлел: за ночь из маленького семечка вымахало огромное «Ого-го!».

Внизу соседка возмущается:

–​ Безобразие! Какой огромный куст! Он мне все грядки затеняет!

«Да, –​ подумал медвежонок, –​ нужно подстричь куст немножко, а то как такое «Ого-го!» на конкурсе «Ого!» показать».

Стриг, стриг Боря «Ого-го!», совсем умаялся. Смотрит, получился у него «Ого-г!». «Надо ещё немного подстричь, –​ думает Боря, –​ на одну «буквочку». Стриг, стриг медвежонок куст, да так увлёкся, что не заметил, как время обеда наступило. Отошёл медвежонок подальше своей работой полюбоваться, смотрит: а там вместо раскидистого «Ого-г!» торчит теперь маленький «Ог!». Эх, перестарался медвежонок! А на конкурс-то принимают кусты только размером с «Ого!». Расстроился Боря, приуныл. Смотрит, мимо Ёжик бежит с цветочным горшком:

–​ Привет! Я на конкурс карликовых пород кустарников «О!»

–​ Здорово! –​ крикнул Боря, а сам подумал: «Вот куда мне можно с моим кустиком, но для этого конкурса надо «Ог!» ещё немного подстричь, на одну буквочку».

И снова принялся за работу.

Что-то с чем-то

Когда зверята вошли в столовую, они увидели, что на столах стоят суп и блины с яблочным повидлом.

–​ Опять с этим кислым повидлом! – скривился Лис.

–​ Бе! – скривились одноклассники.

–​ А мне нравится! – сказал Заяц.

–​ Дети, кому не досталось блинов, может взять вот эту булочку.

На подносе у учительницы Утки красовалась румяная душистая булочка.

– ​Какая булочка! –​сказал Ёжик. –​ Это просто что-то с чем-то!

–​ Наверняка она без этого противного повидла! – сказала Белочка.

–​ Кому не хватило блинов? – спросила Утка.

Ребята тут же отодвинули тарелки с блинами и со всех сторон послышалось:

–​ Мне, мне не хватило!

Тут учительницу Утку позвали за компотом, она поставила поднос с булочкой и ушла. Лис, который сидел впереди, схватил булочку с подноса. Тут же у Лиса булочку выхватила ловкая Рысь. Затем –​ пас булочкой Белке. Удар Волчонка по летящей булочке. И булочка переходит к Зайцу. Нападение Лиса и … штрафной! – булочка падает в лапы медвежонка Бори. Как только булка оказалась у Бори, всё успокоилось. Никто не желал связываться с сильным медвежонком.

Боре стало неловко, что булочка досталась ему, тем более, что он неплохо относился к повидлу, даже не очень сладкому, и немного хуже к булочкам. И он отдал булочку Ёжику. Как только булочка оказалась у Ёжика, борьба возобновилась.

–​ Как вам не стыдно! – возмутилась Утка. Она вернулась в самый разгар «боевых действий». – Как вы себя ведёте! Это просто что-то с чем-то! Я принесла ещё одну порцию блинов. А эта несчастная булочка не достанется никому!

При этом Утка категорично махнула крылом и случайно задела булочку. Булочка соскользнула со стола и попала прямо под лапы директору Барсуку, который в самом лучшем расположении духа входил в столовую. И Барсук поехал на булочке. Поехал по вымощенному плиткой полу через всю столовую к противоположному выходу. Он ехал красиво, на задней лапе, вытянув вторую назад и раскинув передние лапы в стороны, как будто всю жизнь только тем и занимался, что катался на булочках по школьной столовой. В дверном проёме директор ловко задержался, расставив лапы.

–​ Ты это видел? – восхищенно прошептал Боря Ёжику, указывая на директора. – Это было что-то с чем-то!

–​ Да! А вот булочка совсем не «что-то с чем-то!», она… с повидлом, – скривился Ёжик. На полу лежала несчастная растоптанная булочка, а за ней тянулся длинный след из яблочного повидла.

–​ Бе! – опять скривились многие зверята.

–​ Я сразу её не хотел! – гордо сказал Заяц.

– ​Чья эта булочка? – грозно спросил директор.

Утка испуганно заморгала, а дети, опустив головы, с большим аппетитом принялись за блины.