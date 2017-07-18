Сказки-опаньки

на далёком-далёком острове

жила-была обезьянка

у нее была пальма

на которой росли вкусные бананы

однажды банан упал обезьянке на голову

она разозлилась и стала человеком

и срубила пальму

а потом она умерла

потому что бананов больше не было

а остров высох и утонул

жила-была рыба

которая плавала на самом дне

она ела другую мелкую рыбу

которая пряталась в иле

но однажды рыбке захотелось подняться выше

и посмотреть, нет ли где чего-нибудь повкуснее этой мелкой рыбешки

она поднялась выше и ее съела другая еще большая рыба

а потом ту большую рыбу поймали рыбаки

они вспороли ей брюхо

и нашли маленькую рыбу

а в ней была икра

на одной планете жил гуманоид

жил -жил

жил -жил

жил -жил

и умер

его так никто и не видел

однажды из скалы выползла змея

ползла себе, ползла

ползла себе, ползла

ползла

и приползла к реке

оттуда высунулся крокодил

ты вкусная?- спросил крокодил

я не знаааю, — сказала змея

и крокодил поплыл дальше

а змея поползла вдоль реки и увидела человека

ты ядовитая?- спросил человек

я не знаааю, — сказала змея

тогда человек пошел дальше

а змея поползла в лес и увидела другую змею

ты змея? — спросила змея

я не знаааю, — сказала змея

а я знаю

раз ты такая же, как я, значит ты змея

и они поползли вместе и жили долго и счастливо

однажды хозяин решил приготовить своей собаке жареную курицу

за то, что она хорошо охраняла огород от ворон

собака начала есть курицу и подавилась косточкой

теперь огород никто не охраняет

а курицу доели вороны

подружился как-то кролик с удавом

но голод не тетка

когда красная шапочка несла бабушке пирожки

навстречу ей выпрыгнул серый заяц

а где же волк? — спросила Красная шапочка

я его съел, — сказал заяц

как же ты его съел? — спросила Красная шапочка

ты же заяц, а зайцы не едят волков

это другая сказка, — сказал заяц

неужели тебе не надоело, что тебя все время ест волк

надоело, — сказала красная шапочка

а ты тоже меня съешь

неужели тебе не надоело, что тебя все время едят, — сказал заяц

надоело, — сказала Красная шапочка

а что же мне делать

будь проще

иди и отнеси бабушке пирожки

и все будет хорошо

жил был смышленый ёж

он бегал по лесу и всем давал советы

если совет был хороший, ему давали яблоко

или гриб

а если плохой, то ёж собирался в комок и никто не мог его тронуть

вот и всё

еще в лесу жил медведь

он ел ягоды, грибы и рыбу

однажды к нему пришел смышленый ёж

и сказал, что далеко за лесом есть пасека

а там очень вкусный мёд

медведь пошел за мёдом

и поел

а на обратном пути его убили охотники

и он не смог дать ежу ни гриб, ни яблоко

ёж очень обиделся

стали деревья спорить, какое из них самое красивое

я береза строоойная

сказала береза.

я ель высооокая

сказала ель

я сосна

сказала сосна.

а потом пришел дровосек

и срубил березу, потому что она строоойная

потом срубил ель, потому что она высооокая

а сосну оставил

потому что она молодая еще была

жил был компьютер

ну как жил

то включался, то выключался

ну как был

он и сейчас есть

только не включается

жил ли, был ли

кто его знает

а сейчас на нем горшок стоит

и в нем герань

из зоопарка сбежал тигр

и пошел гулять по улицам

я говорит, горожанин

ходил бродил да и вернулся

а что говорит

люди прячутся

машины сигналят

да еще эти стреляют чего-то

а джунгли далеко