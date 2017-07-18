Сказки-опаньки

на далёком-далёком острове
жила-была обезьянка
у нее была пальма
на которой росли вкусные бананы
однажды банан упал обезьянке на голову
она разозлилась и стала человеком
и срубила пальму
а потом она умерла
потому что бананов больше не было
а остров высох и утонул
жила-была рыба
которая плавала на самом дне
она ела другую мелкую рыбу
которая пряталась в иле
но однажды рыбке захотелось подняться выше
и посмотреть, нет ли где чего-нибудь повкуснее этой мелкой рыбешки
она поднялась выше и ее съела другая еще большая рыба
а потом ту большую рыбу поймали рыбаки
они вспороли ей брюхо
и нашли маленькую рыбу
а в ней была икра
на одной планете жил гуманоид
жил -жил
жил -жил
жил -жил
и умер
его так никто и не видел
однажды из скалы выползла змея
ползла себе, ползла
ползла себе, ползла
ползла
и приползла к реке
оттуда высунулся крокодил
ты вкусная?- спросил крокодил
я не знаааю, — сказала змея
и крокодил поплыл дальше
а змея поползла вдоль реки и увидела человека
ты ядовитая?- спросил человек
я не знаааю, — сказала змея
тогда человек пошел дальше
а змея поползла в лес и увидела другую змею
ты змея? — спросила змея
я не знаааю, — сказала змея
а я знаю
раз ты такая же, как я, значит ты змея
и они поползли вместе и жили долго и счастливо
однажды хозяин решил приготовить своей собаке жареную курицу
за то, что она хорошо охраняла огород от ворон
собака начала есть курицу и подавилась косточкой
теперь огород никто не охраняет
а курицу доели вороны
подружился как-то кролик с удавом
но голод не тетка
когда красная шапочка несла бабушке пирожки
навстречу ей выпрыгнул серый заяц
а где же волк? — спросила Красная шапочка
я его съел, — сказал заяц
как же ты его съел? — спросила Красная шапочка
ты же заяц, а зайцы не едят волков
это другая сказка, — сказал заяц
неужели тебе не надоело, что тебя все время ест волк
надоело, — сказала красная шапочка
а ты тоже меня съешь
неужели тебе не надоело, что тебя все время едят, — сказал заяц
надоело, — сказала Красная шапочка
а что же мне делать
будь проще
иди и отнеси бабушке пирожки
и все будет хорошо
жил был смышленый ёж
он бегал по лесу и всем давал советы
если совет был хороший, ему давали яблоко
или гриб
а если плохой, то ёж собирался в комок и никто не мог его тронуть
вот и всё
еще в лесу жил медведь
он ел ягоды, грибы и рыбу
однажды к нему пришел смышленый ёж
и сказал, что далеко за лесом есть пасека
а там очень вкусный мёд
медведь пошел за мёдом
и поел
а на обратном пути его убили охотники
и он не смог дать ежу ни гриб, ни яблоко
ёж очень обиделся
стали деревья спорить, какое из них самое красивое
я береза строоойная
сказала береза.
я ель высооокая
сказала ель
я сосна
сказала сосна.
а потом пришел дровосек
и срубил березу, потому что она строоойная
потом срубил ель, потому что она высооокая
а сосну оставил
потому что она молодая еще была
жил был компьютер
ну как жил
то включался, то выключался
ну как был
он и сейчас есть
только не включается
жил ли, был ли
кто его знает
а сейчас на нем горшок стоит
и в нем герань
из зоопарка сбежал тигр
и пошел гулять по улицам
я говорит, горожанин
ходил бродил да и вернулся
а что говорит
люди прячутся
машины сигналят
да еще эти стреляют чего-то
а джунгли далеко