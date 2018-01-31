Первоснежные картинки…

* * *

Трясет. Воротит.

А ты держись!

Ланиты бритвой

Скребу, кумекаю:

Кому доверить,

Что трезвость –

жизнь?

Отнюдь не зеркалу…

Отнюдь не мыло

Пузырит рот,

А рассуждение:

Однажды – с пеной –

На нет сойдет

и

от-

ражение…

ПОВЕРКА

Дежурный прапор для начала

Накапливал хмельную злость:

Две самоволки, три фингала…

«В одну ше-е-рен-гу-у, рота, стройсь!»

Не мед – в разэтаком стройбате

Блюсти залатанный устав…

И перед родиной, как батя,

Держать ответ не перестав.

* * *

Папа – твердая рука.

Папа – кубок «Спартака».

Папа – совесть работяг.

Папа – первый из стиляг.

Папа – саженцы на даче,

Спор «за жисть»: а как иначе?

Папа – дым дешёвой «Примы»…

Незаметно и хранимо

В быстрых веснах, долгих зимах –

Слово в сотовом у сына.

ЛЕТНЯЯ ДЕРЕВНЯ

Оживает деревня с холода,

Осаждая плетень подушками…

Пыльно, хлопотно – да из города

Убегая, все лето б слушали

Счет кукушкин, промеж березками

Разговор за фазендой дедовой –

Дома крепкого да неброского…

Беловишеньем – входит лето к нам,

Банный слышится дух на озере!

И деревня жива – до осени…

ОСИНА

запасникам,

участникам военных сборов на ст. Шуйская,

осень 2012 г.

Весть благая – повестка!

Видно, можно в России

Спирт паленый не трескать,

Не висеть на осине…

В дождь сырую осину

Режут пилы со свистом!

Молодецкую силу

Рядовым резервистам

Не к чему экономить:

Скоро мокрые чурки

Запылают в укроме

Раскаленной буржуйки.

Продымится палатка,

По-солдатски, уютно…

И все тем же порядком

«Партизанское» утро

Продолжает деленье

На сынков и героев,

Чурбаков на поленья:

Вне нарядов и строя –

Без ремня и фуфайки

Топором согреваться…

Самый бойкий и жаркий

Порубил свои пальцы.

Ни в какую – к начальству

Не хотел обращаться:

К поселковому пьянству –

Не с руки возвращаться.

Да и черт с ней, с рукою –

Полечили-зашили –

На войне бы с такою

Воевать разрешили!

Сердобольной санчастью

В три бинта перетужен –

Упирался несчастный:

Послужу, если нужен!

Крупной тряс головою

Своенравный детина…

Рвет топор под водою,

Разбухая, осина:

Рукоятки упорной

Мощь – железо надсадит!

Крепок обух топорный

Да… с осиной не сладит.

* * *

Прямо? И думать о том не моги…

Нет за долами соседней земли.

Дальше – окольные ищем пути.

«Ты погоди, соловей, не свисти!» –

Встал на развилке Илья-богатырь:

Старине – камень, брани – пустырь.

Вкруг Украины, не «в», и не «на»,

Мимо рассудка и Бога – война.

ОФИЦЕР ЗАПАСА

Гвардии поэту Виктору Верстакову

Отставникам открытки носит

Оплечь летящая листва:

«Спасибо за…» В запасе – осень,

Другие мысли и слова.

Многозначительно молчишь ты…

Встречая юность на броне,

В седом дыму плывут мальчишки,

Воспоминанья о Чечне.

Хлебнув «за тех кто» спирт суровый,

Хватило воздуха душе, –

Встает – в строфе – под пули слово

На неотступном рубеже.

* * *

Пройдусь знакомыми местами:

Дворами, парками, мостами.

Три перекрестка. Две реки.

На горке – старенькая школа.

Сирень роняет лепестки

На маленький озерный город –

Петрозаводск…

Столичный лоск

Лишен здесь всяческих присутствий:

Ну, разве ж улицей французской

Да заводскою слободой

Пройтись – вдоль зарослей певучих,

Загубин с медленной водой…

Фасады зданий время лущит,

Стареет город – се ля ви…

Тем восклицательней, тем пуще –

Весна, сирени, соловьи!

О ЛЮБВИ…

Не хватает пииту фантазии,

Отаёжен, поэт, приземлен –

На равнинах Европы и Азии

В заонежский влюблен окоем.

На любимые темы – куда уже? –

Книг написано – цельный сундук! –

Сколько тропок, урочищ и ламбушек

На скрижалях мужицких наук.

Инда, взяв переметом подлещика,

Он Пегасу хомут обновил…

Попросила знакомая женщина:

О любви напиши, о любви!

А любовь осыпается листьями,

Надозерным туманом скользит,

Бережницами волчьими, лисьими

В опустевших лесах голосит…

ВОСПИТАННИК ОРКЕСТРА

Робко ранние пташечки

Взяли ноты зари.

В кительке и фуражечке,

Распугав мартобри,

Паренек лет двенадцати

Поднимает трубу…

И зубами не клацайте,

Не кляните судьбу –

Рота только готовится –

В сновиденье своем –

Просыпаться и строиться

По сигналу «Подъем»,

А мальчишка аукает

Предрассветный оркестр –

Полон певчими звуками

За казармою лес –

Звонко трели сигнальные

Подпевают ему!

Всех поднимут дневальные…

И труба тут к чему?

А трубач не сдается,

И старается медь –

Встретить зябкое солнце

До подъема успеть.

* * *

Первоснежные картинки…

По дороге к роднику

Поперечные тропинки

Зачернели на снегу.

Вязнут детские галошки.

Мокнут бурки стариков.

Жмутся робкие сапожки

К борту крепких башмаков.

След попутный, след обратный.

Круг, оставленный ведром.

Жизни промысел понятный,

И божественный притом.

…………………………………

Тропку торную находим,

И, ступая наугад,

Мы приходим, мы уходим…

Как осенний снегопад.