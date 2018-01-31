Первоснежные картинки…

* * *
Трясет. Воротит.
А ты держись!
Ланиты бритвой
Скребу, кумекаю:
Кому доверить,
Что трезвость –
жизнь?
Отнюдь не зеркалу…
Отнюдь не мыло
Пузырит рот,
А рассуждение:
Однажды – с пеной –
На нет сойдет
и
от-
ражение…
ПОВЕРКА
Дежурный прапор для начала
Накапливал хмельную злость:
Две самоволки, три фингала…
«В одну ше-е-рен-гу-у, рота, стройсь!»
Не мед – в разэтаком стройбате
Блюсти залатанный устав…
И перед родиной, как батя,
Держать ответ не перестав.
* * *
Папа – твердая рука.
Папа – кубок «Спартака».
Папа – совесть работяг.
Папа – первый из стиляг.
Папа – саженцы на даче,
Спор «за жисть»: а как иначе?
Папа – дым дешёвой «Примы»…
Незаметно и хранимо
В быстрых веснах, долгих зимах –
Слово в сотовом у сына.
ЛЕТНЯЯ ДЕРЕВНЯ
Оживает деревня с холода,
Осаждая плетень подушками…
Пыльно, хлопотно – да из города
Убегая, все лето б слушали
Счет кукушкин, промеж березками
Разговор за фазендой дедовой –
Дома крепкого да неброского…
Беловишеньем – входит лето к нам,
Банный слышится дух на озере!
И деревня жива – до осени…
ОСИНА
запасникам,
участникам военных сборов на ст. Шуйская,
осень 2012 г.
Весть благая – повестка!
Видно, можно в России
Спирт паленый не трескать,
Не висеть на осине…
В дождь сырую осину
Режут пилы со свистом!
Молодецкую силу
Рядовым резервистам
Не к чему экономить:
Скоро мокрые чурки
Запылают в укроме
Раскаленной буржуйки.
Продымится палатка,
По-солдатски, уютно…
И все тем же порядком
«Партизанское» утро
Продолжает деленье
На сынков и героев,
Чурбаков на поленья:
Вне нарядов и строя –
Без ремня и фуфайки
Топором согреваться…
Самый бойкий и жаркий
Порубил свои пальцы.
Ни в какую – к начальству
Не хотел обращаться:
К поселковому пьянству –
Не с руки возвращаться.
Да и черт с ней, с рукою –
Полечили-зашили –
На войне бы с такою
Воевать разрешили!
Сердобольной санчастью
В три бинта перетужен –
Упирался несчастный:
Послужу, если нужен!
Крупной тряс головою
Своенравный детина…
Рвет топор под водою,
Разбухая, осина:
Рукоятки упорной
Мощь – железо надсадит!
Крепок обух топорный
Да… с осиной не сладит.
* * *
Прямо? И думать о том не моги…
Нет за долами соседней земли.
Дальше – окольные ищем пути.
«Ты погоди, соловей, не свисти!» –
Встал на развилке Илья-богатырь:
Старине – камень, брани – пустырь.
Вкруг Украины, не «в», и не «на»,
Мимо рассудка и Бога – война.
ОФИЦЕР ЗАПАСА
Гвардии поэту Виктору Верстакову
Отставникам открытки носит
Оплечь летящая листва:
«Спасибо за…» В запасе – осень,
Другие мысли и слова.
Многозначительно молчишь ты…
Встречая юность на броне,
В седом дыму плывут мальчишки,
Воспоминанья о Чечне.
Хлебнув «за тех кто» спирт суровый,
Хватило воздуха душе, –
Встает – в строфе – под пули слово
На неотступном рубеже.
* * *
Пройдусь знакомыми местами:
Дворами, парками, мостами.
Три перекрестка. Две реки.
На горке – старенькая школа.
Сирень роняет лепестки
На маленький озерный город –
Петрозаводск…
Столичный лоск
Лишен здесь всяческих присутствий:
Ну, разве ж улицей французской
Да заводскою слободой
Пройтись – вдоль зарослей певучих,
Загубин с медленной водой…
Фасады зданий время лущит,
Стареет город – се ля ви…
Тем восклицательней, тем пуще –
Весна, сирени, соловьи!
О ЛЮБВИ…
Не хватает пииту фантазии,
Отаёжен, поэт, приземлен –
На равнинах Европы и Азии
В заонежский влюблен окоем.
На любимые темы – куда уже? –
Книг написано – цельный сундук! –
Сколько тропок, урочищ и ламбушек
На скрижалях мужицких наук.
Инда, взяв переметом подлещика,
Он Пегасу хомут обновил…
Попросила знакомая женщина:
О любви напиши, о любви!
А любовь осыпается листьями,
Надозерным туманом скользит,
Бережницами волчьими, лисьими
В опустевших лесах голосит…
ВОСПИТАННИК ОРКЕСТРА
Робко ранние пташечки
Взяли ноты зари.
В кительке и фуражечке,
Распугав мартобри,
Паренек лет двенадцати
Поднимает трубу…
И зубами не клацайте,
Не кляните судьбу –
Рота только готовится –
В сновиденье своем –
Просыпаться и строиться
По сигналу «Подъем»,
А мальчишка аукает
Предрассветный оркестр –
Полон певчими звуками
За казармою лес –
Звонко трели сигнальные
Подпевают ему!
Всех поднимут дневальные…
И труба тут к чему?
А трубач не сдается,
И старается медь –
Встретить зябкое солнце
До подъема успеть.
* * *
Первоснежные картинки…
По дороге к роднику
Поперечные тропинки
Зачернели на снегу.
Вязнут детские галошки.
Мокнут бурки стариков.
Жмутся робкие сапожки
К борту крепких башмаков.
След попутный, след обратный.
Круг, оставленный ведром.
Жизни промысел понятный,
И божественный притом.
…………………………………
Тропку торную находим,
И, ступая наугад,
Мы приходим, мы уходим…
Как осенний снегопад.