О похождениях старого таза

На дне небольшой речки лежал старый таз. Он так давно находился в реке, что не помнил, как попал сюда. Мимо проплывали рачки и рыбки, они приветливо кивали тазу, как старому знакомому. Медленно тянулось время, а старый таз очень мечтал, чтобы с ним приключилось что-нибудь удивительное.

И вот в один тёплый день на берег пришли мальчишки. Они бродили по воде, ловили раков, весело смеялись. Вдруг один из них споткнулся о старый таз.

− Что это ещё за посудина? − воскликнул он.

− Давай тащи её на берег, − закричали другие.

Таким образом, старый таз оказался на берегу. Он нежился на тёплом песочке и радовался своей новой жизни. А мальчишки – неугомонный народ – начали сооружать из песка крепость и пристроили старый таз на самую верхушку как купол.

«Вот бы посмотрели на меня сейчас раки да рыбы», − подумал таз, гордо восседая на вершине крепости. Мальчишки убежали, а таз ещё долго важничал, глядя на всех с высоты. Прибежала какая-то собачонка. Она вертелась рядом, валялась и кувыркалась, лаяла и визжала. Наконец принялась разрывать песочную крепость. Старый таз не успел опомниться, как его чудесная башня рассыпалась, а сам он уже валялся в куче песка вместе с палками и камнями.

− Вот так! − вздохнул он и попытался взглянуть на разрушительницу, но той уже и след простыл.

Зато прилетела птичка, села на край таза и защебетала:

− Нет ли здесь хлебных крошек?

− Нет, к сожалению, − ответил таз, − мне нечем угостить тебя. Но мне грустно лежать одному, прилетай хоть изредка навестить меня.

− Если будет время, − пропела птичка и улетела.

Прошло лето. Старый таз скучал, вспоминая своих рыб и раков, он не знал раньше, что за годы, проведённые в речке, так полюбил их. Как они были добры и внимательны к нему, не то что мальчишки, иногда прибегавшие на берег. За всю свою жизнь старый таз не мог припомнить, чтобы с ним обращались так бесцеремонно: то катались на нём по песку с оврага, то кидали в него камни, то просто бросали, кто дальше. Только маленькая птичка иногда прилетала утешить его, и ей одной он мог рассказать о своих обидах. Но вот и птичка улетела в тёплые края, стало совсем холодно. А когда с неба повалили огромные хлопья белого снега и почти завалили бедный таз, он совсем упал духом.

Неожиданно он увидел серых уток, которые плавали невдалеке. Старый таз собрал последние силы и позвал их на помощь. Утки услышали его и вышли на берег, ведь они были добрыми и безобидными птицами. Когда старый таз рассказал свою историю, утки сразу решили помочь ему. Они столкнули таз в речку и поплыли на нём, как на корабле, шумно крякая и хлопая крыльями. Но таз был дырявым и начал медленно наполняться водой. Одна из уток первой заметила это:

− Караул! Спасайся кто может!

− Прощай, таз! − закричали утки, отлетая в сторону.

А таз начал медленно и радостно погружаться вниз.

«Всё-таки под водой теплее, чем под снегом», − думал он.

Таз опустился на дно, к нему подплыли знакомые рыбки, и он долго рассказывал им о своих приключениях, и они вместе радовались, что встретились снова.