Нет у шамана мамы,

«О себе скажу, что люблю жизнь, люблю Север, люблю путешествия, люблю людей. Также люблю все, что не захвачено еще в тиски глобализации. Родилась я на Сахалине, в небольшом поселке Ноглики в семье рыбаков и охотников, что является характерным почти для всех нивхов. Поэтому люблю рыбачить, как с лунки, так и со сковородки. Вообще в последнее время читаю мало, но есть книги, которые хочется перечитывать много раз. Это книги Рэя Брэдбери, Ли Харпера, Сергея Бородина, Чингиза Айтматова, Михаила Булгакова, ну и разумеется нивхских писателей, Владимира Санги. (Крупнейший нивхский писатель и ученый, создатель современной нивхской письменности и литературного языка) Кроме него есть еще Евгений Гудан, но Владимира Санги невозможно затмить. Он – Великий».

Что ты с бубном на берегу пляшешь?

Что ты с бубном на берегу пляшешь?

Что дары кидаешь по волнам?

Иль не видишь, что морской хозяин

Оскорблен и нами недоволен?

Мы черпали из него силы,

А взамен ничего не давали,

Про традиции давно позабыли,

Вот и обозлился хозяин.

Ты же знаешь, сын не вернется,

С той поры прошло много весен.

Он уплыл вперед, прямо к солнцу

В деревянной маленькой лодке.

Небо по волнам свинцовым мажет,

Грозен шум морского прибоя.

Что же ты на берегу плачешь?

Горьких слез хватает у моря.

А мы ели яблоко

Дул сквозняк,

А мы ели яблоко,

Да вели беседы приятные:

«Почему это у нас очень холодно?

Не укутаться ли в плед тепленький?»

Капал дождь,

А мы делили яблоко.

Делили да разговаривали:

«Отчего это у нас крыша капает?

Не пора ли нам под зонт спрятаться?»

Дверь скрипела,

Мы доедали яблоко,

Да ругались словами грязными:

«Что у нас за дверь безобразная,

Только от пинка открывается?»

Рухнул дом.

Мы обронили яблоко,

А вернее оно закончилось.

По разным сторонам разбежались,

Унося в ладонях лишь косточки.

Что мне колебаться?

Ласковое солнце,

Зиму провожая,

Ходит по сугробам,

Землю обнажая

Тающим касаньем.

Вешнею каймою

Нарядились мысли.

В их круговороте

Обретаю смысл

Их существованья.

Небо надо мною

Нагадает мрачно:

«Быть тебе женою

Ветреного счастья —

Не сопротивляйся».

Улыбнусь тихонько

Облакам патлатым:

«Я же ветрогонкой

Славилась когда-то.

Что мне колебаться?»

Глупые ромашки

У ромашки белой

Сникли лепестки.

Пальцами поглажу,

Поцелую их.

Вы не бойтесь, глупые,

Что на вас гадать?

Лепесточки жухлые,

Что мне обрывать?

Я без вас все знаю:

Любит, знаю я.

Вот и улыбаюсь

И целую вас.

Встану засветло

Встану засветло,

Пойду на берег,

Созову девчат,

Да по ягоды.

Сядем в лодочку

Дружно-весело,

Запоем песню,

Да потешную!

Как у нас мужья

Непутевые,

Только языком

Мелют без толку!

Все, как на подбор,

Кривоногие,

Ходят по селу,

Не то катятся!

Хохотать будем,

Да с оглядочкой.

Как услышат нас

Окаянные.

Выйдем на берег,

Развеселые,

Пойдем собирать

Клюкву-ягодку.

Наберем полны

Берестеночки,

Сядем-посидим

На дорожечку.

Да в обратный путь

Заторопимся —

Дома хлопоты

Неотложные.

Как голодный муж

Испугается

За свою жену

Ненаглядную.

Как пойдет искать —

Потеряется.

Что же я одна

Жить остануся?

Не бывать тому

Да не станется!

Лучше уж просплю

Зорьку ясную!

Клюква-ягодка,

Ты красней полнись,

А я полежу

Со своим кривым!

Нет у шамана мамы

Нет у шамана мамы,

Она умерла.

В час, когда цвет сараны

Силу набрал.

По заболоченным марям

Бродит туман,

Старый кафтан распуская

На грех и обман.

Стынет в его карманах

Солнечный диск.

Трудно прогнать шаману

Бродягу с реки.

Волосы разметались

И лоб намок,

Некому срезать шаману

Спутанный клок.

Не заживают раны

У старого Ла.

Нет у шамана мамы,

Она умерла.