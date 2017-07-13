Папа и тетя Ира радовались, что мы с Зинкой подружились. Но на самом-то деле мы терпеть друг друга не могли.

На даче было очень хорошо. Мы играли в мяч, в бадминтон, ссорились и мирились, бегали босиком по дорожкам, посыпанным песком из карьера. Дом был совсем новый. Мне нравились деревянные стены, покрытые недавно олифой – они еще пахли. На участке росли малиновые кусты и черная смородина, мы смешивали из ягод вкусный мусс, пили чай вечерами. Радостно было, легко. Особенно в выходные, когда приезжал папа. Одно только портило всё это – Зинка.

Если мы хулиганили, наказывали всегда меня. Потому что я старше, потому что Зинка еще маленькая, потому что тетя Ира больше любила её, а папа любил тетю Иру.

Родственники тети Иры тоже приезжали на выходные и дарили Зинке подарки, а мне не дарили ничего. Один раз, правда, Зинкин дедушка подарил мне маркер. И хотя маркер был классный, меня все равно грызла зависть, ведь Зинке-то привезли набор плюшевых медведей, и самый большой был почти с Зинку ростом.

А хуже всего было то, что Зинка называла папу «папой». А то и вовсе говорила о нем: «мой папа». Я каждый раз бесилась и поправляла её – «наш папа», хотя на самом деле это ведь был мой папа.

Так мы и жили всё лето, и хотя Зинка меня раздражала, мне нравилось на даче с папой и его новой семьей.

Но вот мы погрузили вещи в машину и поехали в Москву. Зинка привычно дразнила меня, я огрызалась и дулась. Злилась, когда она говорила: «Папа, останови, я выйду» или «Папа, открой окно».

Наконец меня привезли домой. Папа помог донести вещи, поздоровался с мамой, поцеловал меня на прощание и ушел. Пока мама готовила на кухне, я смотрела в окно и видела, как папа сел в машину, и они втроем – с тетей Ирой и Зинкой – уехали домой. Я смотрела в окно и не могла понять, как это: папа, все равно он мой папа, но живет-то он теперь с Зинкой.