Коротко о главном

Бабушке

Я помню детство

И бабулю помоложе.

Её улыбку

И карельский разговор.

Теперь сидит она,

Больная, на диване.

И жалко мне её

И хочется помочь.

Налью ей чаю,

Поболтаю с ней немного,

Подам лекарства

И отправлю полежать.

Живи ты долго,

Бабуля, дорогая,

И чтоб болезни

Не тревожили тебя.

***

Мы ценим близких,

Лишь когда они вдали.

Но стоит оказаться рядом,

Мы забываем все слова любви,

И косо смотрим,

Забывая улыбаться.

Со временем вкрадётся

В дом тоска.

Утраты горечь

Ощутим по полной.

И все несказанные

О любви слова

Останутся в душе

Тяжёлой ношей.

***

Ничтожна жизнь моя,

Но не подам и вида,

Что это огорчает так меня.

По улице пройду я

С гордым видом,

Ничтожна жизнь,

Но не ничтожен я!

В глазах моих всегда

Азарт блистает,

Душа поёт,

Грустить я не привык.

И жизнь моя

Тихонько протекает,

Как тот ручей,

Сквозь дебри что бежит.

***

Незаметно, невозвратно

Постарела мать.

Что сказать тебе, родная,

Что бы написать?

Может, где то, обижалась

На мои слова,но,

Поверь уж мне ты, мама,

Это не со зла.

Ты всегда на первом месте

В сердце у меня,

Благодарность, нежность, ласка,

Всё лишь для тебя.

***

Никак не совмещаю

Приятное с полезным.

То денег не хватает,

То дел полезных нет.

И лишь начальник нудный

Всю плешь мне проедает,

Не знаю, что он хочет,

Но, видно, допечёт.

Бегу домой с работы,

Весь радостью сверкая,

А на работе сумрак,

Просвета не видать.

Скорее б, что ли, пенсия,

Конец она несчастьям,

Ну, а начальник нудный

Других пусть достаёт.

2007-2016