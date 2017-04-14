Я не достоин тишины

А кто достоин?

Сегодня понял: я, увы,

Не бог, а воин.

Мне предначертано терпеть.

Чего я стою?

Предназначенье – умереть

На поле боя.

И не доступно выбирать:

К чертям иль к богу!

Укажет душ слепая рать

Туда дорогу

***

Разочарованный крупье!

Душа чужая – не свидетель.

Двух победителей в игре,

Нет, не бывает. Сносит с петель

Все двери. Всё передо мной:

Костры тартара, ветер рая.

Чтоб обыграл тебя иной,

Так тоже, верно, не бывало.

Онтологический закон

Придумал ты, поборник правил.

Я жизнь поставила на кон,

Что нá кон ты, мой бог, поставил?

***

Тягучее пространство-время

Не наказание, а воля.

Я часть всего. Таскаю бремя,

Где жизнь не счастие, а доля.

Дышу, и всё же так нелепо

Дышать здесь, не имея смысла.

Я соткана из пепла неба

Великим иллюзионистом.

Всё распадается. Сознанье

В жестокие играет игры.

И падают на землю с края

Не ливни звёзд, а только искры.

Передо мной полпинты грога,

Вой псов, лыжня и четверть пиццы.

По мне тоскующего бога

Не иссякает любопытство…

HEMOS PASADO

В твоей жизни всё было уже,

Тебе больше, чем было, не нужно,

Застарелые шрамы в душе

Рвут в дурную погоду наружу.

Отголоски бывалой любви.

Извинения! А разве надо?

Твоё сердце – в грязи и в пыли.

Они были здесь. Hemos pasado!

***

Что рассказать тебе о мире

И о себе?

Все любят свет, а я уныло

Иду во тьме.

Все ищут счастья, а не боли,

Лишь я больна:

У одиночества любого

Своя цена.

Однако, так или иначе,

Над всеми грех.

Любила я и предавала

Не здесь, не всех.

И, может быть, любила дольше

Любых других,

И счастлива – намного больше –

Всех вместе их.

Мне плотно потому ворота

Закрыты в рай,

И я не требую ответа:

Ты просто знай.

Пожертвуешь ли ты душою,

Чтоб – краткий штрих! –

Стать прихотью очередною –

Одним из них?

***

Тени на улице ниже и мягче – нынче весна?

Кто-то на счастье поймает прохожих – с неба блесна.

За поворотом вчера и навечно – стынет метель,

Мнится, на улице мутная скоро встретит капель.

Давит безудержно сверху на плечи рвань облаков.

Души усопших в могилах под снегом – ты-то готов?

Завтра уставшие от безысходной стужи глаза

Снова откроешь – по счёту который? – трудно сказать:

Нет, не весна, до неё, как до неба, – просто туман.

Оттепель нынче. А всё остальное – веришь? – обман.