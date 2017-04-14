Я не достоин тишины
А кто достоин?
Сегодня понял: я, увы,
Не бог, а воин.
Мне предначертано терпеть.
Чего я стою?
Предназначенье – умереть
На поле боя.
И не доступно выбирать:
К чертям иль к богу!
Укажет душ слепая рать
Туда дорогу
***
Разочарованный крупье!
Душа чужая – не свидетель.
Двух победителей в игре,
Нет, не бывает. Сносит с петель
Все двери. Всё передо мной:
Костры тартара, ветер рая.
Чтоб обыграл тебя иной,
Так тоже, верно, не бывало.
Онтологический закон
Придумал ты, поборник правил.
Я жизнь поставила на кон,
Что нá кон ты, мой бог, поставил?
***
Тягучее пространство-время
Не наказание, а воля.
Я часть всего. Таскаю бремя,
Где жизнь не счастие, а доля.
Дышу, и всё же так нелепо
Дышать здесь, не имея смысла.
Я соткана из пепла неба
Великим иллюзионистом.
Всё распадается. Сознанье
В жестокие играет игры.
И падают на землю с края
Не ливни звёзд, а только искры.
Передо мной полпинты грога,
Вой псов, лыжня и четверть пиццы.
По мне тоскующего бога
Не иссякает любопытство…
HEMOS PASADO
В твоей жизни всё было уже,
Тебе больше, чем было, не нужно,
Застарелые шрамы в душе
Рвут в дурную погоду наружу.
Отголоски бывалой любви.
Извинения! А разве надо?
Твоё сердце – в грязи и в пыли.
Они были здесь. Hemos pasado!
***
Что рассказать тебе о мире
И о себе?
Все любят свет, а я уныло
Иду во тьме.
Все ищут счастья, а не боли,
Лишь я больна:
У одиночества любого
Своя цена.
Однако, так или иначе,
Над всеми грех.
Любила я и предавала
Не здесь, не всех.
И, может быть, любила дольше
Любых других,
И счастлива – намного больше –
Всех вместе их.
Мне плотно потому ворота
Закрыты в рай,
И я не требую ответа:
Ты просто знай.
Пожертвуешь ли ты душою,
Чтоб – краткий штрих! –
Стать прихотью очередною –
Одним из них?
***
Тени на улице ниже и мягче – нынче весна?
Кто-то на счастье поймает прохожих – с неба блесна.
За поворотом вчера и навечно – стынет метель,
Мнится, на улице мутная скоро встретит капель.
Давит безудержно сверху на плечи рвань облаков.
Души усопших в могилах под снегом – ты-то готов?
Завтра уставшие от безысходной стужи глаза
Снова откроешь – по счёту который? – трудно сказать:
Нет, не весна, до неё, как до неба, – просто туман.
Оттепель нынче. А всё остальное – веришь? – обман.