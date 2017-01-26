Рим и пара Питеров
Когда-то можно было поехать в Медвежьегорский район и попасть практически в столицу Италии. А несколько Питеров в Ленобласти есть до сих пор. Чудеса топонимии — от профессора Ирмы Муллонен.
Когда-то можно было поехать в Медвежьегорский район и попасть практически в столицу Италии. А несколько Питеров в Ленобласти есть до сих пор. Чудеса топонимии — от профессора Ирмы Муллонен.
Про пользу написания «бомб»-шпаргалок и тайный волшебный пятачок, который помог сдавать экзамены, рассказала активистам профсоюзной организации ПетрГУ заместитель премьер-министра Карелии Валентина Улич. В Татьянин день она также встретилась с командой КВН вуза, которая только-только вернулась из Сочи.
Дом №14-а по улице Краснофлотской должны снести до 1 мая. Если до этого его не разберут местные жители: хотя к деревяшке подходить страшно, каждый день сюда забираются люди — за дровами и кирпичами.
Карельские власти перестали выдавать бизнесу гранты, но готовы сильнее помогать с льготными кредитами. Для этого они создадут специальную микрофинансовую организацию и реформируют устаревший бизнес-инкубатор.
Татьянин день: отучившиеся петрозаводчане вспоминают студенчество, молодежь рассказывает про свои сплачки (да, есть в обиходе даже такое словечко) и вечеринки. А каким было ваше студенчество?
65 студентов ПетрГУ получили именные стипендии президента, правительства России и правительства Карелии. На торжественной церемонии молодые люди скромно попросили главу региона запомнить их лица, потому что за ними – будущее.
Съезд правящей партии, который прошел 21-22 января на ВДНХ, собрал около трех тысяч человек со всех регионов страны. Среди ключевых тем – реализация партийных проектов и укрепление роли «первичек».
Как строят храм? Как он выглядит без внутреннего убранства и какие секреты хранит? «Республика» побывала на строительстве церкви на Кукковке, которая станет второй по величине в Петрозаводске после собора Александра Невского.
Как государство поддерживает онкобольных? На что пациенты имеют право, на что — нет? Как защитить свои права? Вопросы задают участницы проекта «Сильные духом — красивые всегда», отвечает юрисконсульт организации «Онколига» Дмитрий Мачнев.
В семье Кондратьевых, два поколения которой связаны с Онежским тракторным, так и говорят: «У нас в заводе». В заводе было всё: и отношения, которые завязывались благодаря мастерству и конфетам, и норма в 600 деталей в день, и субботники в помощь детям Африки, и общее дело на семь тысяч человек.
Общий трудовой стаж семьи Мошниковых — более 50 лет. За эти годы они не разлюбили ни друг друга, ни свои корабли. «Республика» открывает новый проект «Галерея славы трудовых династий».
Лечим — и сразу калечим: так можно описать ситуацию с дорогами в Карелии, да и в любом другом регионе России. Для исправления ситуации власти готовы на непопулярные меры. Появится ли в Карелии второй «Платон», разбирался Максим Алиев.
После взрыва газового баллона в доме № 44 по Октябрьскому проспекту прошло почти два года. В аварийном здании по-прежнему продолжают жить люди. И расселить их обещают только через 4 года. Есть ли у жильцов шанс на досрочное расселение, выяснял «Дом.cоm».
Места на билбордах в Петрозаводске подорожают в пять раз. Городской казне это в плюс, а бизнесу, ясное дело, в минус. Как совместить интересы города и коммерции, обсудили на заседании рабочей группы в Петросовете.
Официальный сайт ЦРУ рассекретил 12 миллионов страниц шпионских материалов — доклады осведомителей. Есть там и про Карелию. Информации достаточно, чтобы написать подробный путеводитель по любому району с ценами на продукты и на билеты в кино, а заодно с планами стратегических объектов. Секретных, разумеется.
«Так судьбе было угодно, чтобы большую часть определенного отрезка времени я проводил на Перевалке. И это чудное время помогло мне увидеть город в городе, привычных и непривычных людей одновременно». В литературном проекте «Абзац» — миниатюры от Юсси Яскеляйнена для «приятного чтения и своеобразного понимания».
Дональд Трамп наконец-то вступил в должность президента, но санкции, скорее всего, не отменит. Российские хакеры пугают весь мир, но пока только выкладывают новую серию «Шерлока» в интернет. Итоги прошедших семи дней — в дайджесте «Республики».
Читатель «Республики» Игорь Бочинский пишет стихи в свободное время и делит их на два типа — о любви и социальные. Ни к тем, ни к другим невозможно остаться равнодушным. Мы всей редакцией полюбили стих про начальника. А какой понравится вам?
Так говорит ее муж, которого не пугает рак груди. А сын в этом году получил высшее образование — теперь всей семьей ждут внуков. И еще у Алёны есть любимое дело. О тысяче причин, чтобы жить, — в новом выпуске проекта «Сильные и красивые».
Как убить противника бойцу на лыжах? Каким образом обустроить портяносушилку и сделать витаминный напиток из хвои в полевых условиях? О способах выжить в суровых условиях зимы рассказывали в прессе военного времени. «Республика» продолжает листать красноармейские газеты Карельского фронта.
На елке — пулеметные ленты и патроны, в праздничной программе — чечетка и стихи. Поздравления от десятиклассниц, трудящихся и артистов. И еще вера в новогоднее чудо, которое поможет приблизить победу. В проекте «Наша война» — подборка новогодних газетных публикаций для укрепления силы духа карельских бойцов.
Гнилая картошка была вкуснее всех конфет, а молодая крапива иногда становилась единственным средством к пропитанию. Героинь проекта «Наша война» объединяет одинаково голодное время и детство, украденное войной.
«Туда, где плохо, за свой счёт не ездят». Политолог и публицист Борис Подопригора о том, почему жителям Карелии срочно нужно учить немецкий и китайский.
Хинкал – что-то среднее между пельменями и макаронами. Традиционное блюдо из Дагестана сможет приготовить даже молодой холостяк. Готовить – быстро. Чеснока – не жалеть.
В правительстве Карелии прошло заседание, посвященное итогам развития дорожной отрасли и планам на текущий год. Корреспондент «Республики» Наталья Овсянникова передала самую важную информацию.
Крещенские купания в Петрозаводске прошли бодро: с ахами, охами и восторженным визгом. В купели окунулись две тысячи человек, не помешали даже позднее время и треснувший лед.
Предприятия сферы туризма республики заработали в 2016 году более 1,3 миллиарда рублей. Мы попытались разобраться, чем привлекают привередливых туристов местные турфирмы и почему гиганты индустрии обратили свой взор на наш регион.
Работники Пряжинского зверосовхоза, устав сидеть без денег, вышли на забастовку. В Минсельхозе Карелии недоумевают: предприятие за год получило 27 миллионов рублей в виде субсидий, и этих денег должно было хватить на уплату всех долгов.
Летом 2013-го Петрозаводску подарили стелу, которую спустя пару месяцев решили снести. Прошло почти четыре года, сменились два мэра — подарок на месте. Изменит ли что-то новая инициатива Ирины Мирошник?
Близится Крещение, а значит, десятки верующих уже готовятся войти в освященные воды иорданей. Чтобы сделать это без вреда для организма, нужно вооружиться не только верой, но и правилами безопасности, считают в МЧС.
Забыли про «ватрушки» и ледянки: сегодня мы катаемся на настоящих финских санках, potkuri. Как и сто лет назад — с горки, на озеро за водой, в лес за дровами. И на ярмарку, и на свадьбу. Жизнь на санях.
Мурманской железной дороге — ровно сто лет. Рельсы по территории Карелии прокладывали в годы Первой мировой войны, строительство обошлось в 180 миллионов рублей золотом. Построили дорогу (больше тысячи километров пути) за полтора года.
Ярмарка для карела всегда была праздником: тут тебе и трактир, и кулачный бой, и гонки на санях по озёрному льду. Для детей — цирк и карусели. Но главным делом в ярмарочные дни был, конечно, шопинг. Тратились карелы широко и со вкусом.
Как справляется со своей работой главный дорожный уборщик столицы Карелии компания «Техрент», и почему уборка снега — это ювелирная работа.
Крупнейшее сельхозпредприятие Пряжинского района испытывает финансовые проблемы. Есть ли выход из ситуации и должно ли государство помогать частному бизнесу?
«Пусть будет весна – обновленье и чудо – с капелью и грязью, с забрызганной юбкой. С листвою, что вырвется вдруг ниоткуда, и трелью пичужки, вернувшейся с Юга». В новом выпуске литературного проекта «Абзац» стихи Ольги Седовой — поэта со стажем.
Глава республики Александр Худилайнен встретился с редакторами республиканских СМИ. От чаепития быстро перешли к дискуссии. Главные вопросы разговора: доверяют ли жители Карелии местным СМИ, как поддержать районные газеты и какие проекты карельских изданий действительно интересны?
В советские годы Надежда Лобанова объездила с экспедициями полстраны, в начале девяностых чувствовала себя миллионером, а сейчас пытается создать на петроглифах музей под открытым небом. «Республика» поговорила с одним из ведущих археологов Карелии.
В эти выходные по Петрозаводску снова проехал передвижной пункт приема вторсырья – сбормобиль. На акции по раздельному сбору мусора горожане обратились к мэру города и главе Карелии с просьбой установить специальные контейнеры во дворах.
Не каждое ведомство может похвастаться столь длинной историей, как прокуратура. В этом году главный надзорный орган страны отмечает 295-летие. Сегодня в Нацтеатре чествовали сотрудников карельской прокуратуры. Отдельные поздравления достались Карену Габриеляну, получившему очередной классный чин.
Обогреть Америку и Канаду, составить конкуренцию финским концернам, удивить экспертов «Сколково» – все это под силу небольшой компании, которая делает печи в Петрозаводске. Проблема, как всегда, в деньгах. Где найти инвестора для инновационных проектов?
Обогреть Америку и Канаду, составить конкуренцию финским концернам, удивить экспертов «Сколково» – все это под силу небольшой компании, которая делает печи в Петрозаводске. Проблема, как всегда, в деньгах. Где найти инвестора для инновационных проектов?
Икринка, личинка, малек, сеголеток, двухгодовик — эти этапы жизни сотен тысяч рыб проходят на Выгском рыбзаводе в Беломорском районе. Потом их выпускают в свободное плавание. Чем вам не рыбий роддом, детсад, школа и университет?
Надежда Варлевская считает, что человек может подняться с любого дна. И каждому при желании дадут крылья. Для этого нужно не так много: не сломаться, даже если очень плохо, и верить в свою судьбу.
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