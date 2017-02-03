За калиткой: кофта с рисом
Иорданцы едят много. Готовят, соответственно, тоже, и обязательно сразу несколько блюд. Ничего сложного: кофта из говядины, рис на курином бульоне. Но главное в арабской кухне – приправы, говорит Будда. Настоящий!
Иорданцы едят много. Готовят, соответственно, тоже, и обязательно сразу несколько блюд. Ничего сложного: кофта из говядины, рис на курином бульоне. Но главное в арабской кухне – приправы, говорит Будда. Настоящий!
«В прихожей стояли два башмачка. Их носила девочка, а когда она ставила обувь в уголок, то башмачки разговаривали между собой». Впервые в литературном проекте «Абзац» Ирина Никитина — сказочница с 20-летним стажем.
На всевозможные схемы покупки жилья без кредита идут те, кто не может получить ипотеку. Однако обжечься на рассрочке не легко, а очень легко. Руководитель ипотечного центра в Петрозаводске Андрей Гармин рассказывает, как купить квартиру и потом без нее не остаться.
Волжские казаки привезли в Карелию икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Чудотворному образу смогут поклониться даже заключенные: в феврале и марте икона поедет по карельским церквям и исправительным учреждениям.
Поддержка малого бизнеса и подготовка рабочих кадров, повышение доступности жилья и строительство новых школ: правительство России утвердило 10 направлений стратегического развития страны. Их распределили по двадцати приоритетным проектам, два из них уже реализуются в Карелии.
Свой любимый напиток Черри пьет редко — из-за злых хозяев… Беда. «Республика» начитает проект «Дом два» — о тех, кого забрали из приюта в новый дом. Второй, и будем верить, что последний. Наши истории о пушистых и хвостатых и их хозяевах. Мы рассказываем не только о ми-ми-мишках, но и о трудностях. Первая история — от наших корреспондентов.
Оксана Ларькина любит пить чай. Особенно, когда никого нет рядом. У больничных есть плюсы — время насладиться чаем в одиночестве. А чтобы не думать о предстоящей химии, лучше чаще выбираться из дома. «Республика» продолжает проект «Сильные и красивые» и вместе с Оксаной отправляется на мастер-класс по актерскому мастерству.
Здание бывшей детской поликлиники в центре Петрозаводска: сносить или реставрировать? Этому вопросу уже больше десяти лет, но однозначного ответа на него до сих пор нет.
Профессор Александр Рогов изучает нейросети последние 20 лет — его аспиранты даже использовали метод для поиска лосей на фотографиях. «Республика» поговорила с математиком о светлой и темной сторонах современных технологий, не избежав главного вопроса: когда гаджеты станут умнее человека?
Карельскому Деду Морозу Талви Укко помогли появиться на свет санкции. А его сказочная вотчина возникла на месте промышленной свалки. Но это не страшно: сейчас здесь и гуси, и поросята, а главное – собаки и олени. Наш репортаж – из Чалны.
В советские годы Надежда Лобанова объездила с экспедициями полстраны, в начале девяностых чувствовала себя миллионером, а сейчас пытается создать на петроглифах музей под открытым небом. «Республика» поговорила с одним из ведущих археологов Карелии.
«Если вы считаете, что проблемы аварийного жилья, сунского бора и несть им числа требуют иного внимания, то предложите свой план действий, а не «однокоренные» лозунги типа даёшь!, долой! или окстись! А что вы предлагаете взамен?» Социолог и публицист Борис Подопригора снова анализирует общественно-политическую ситуацию в Карелии.
Семья пенсионеров Валдаевых шестой год добивается ремонта в занимаемой ими муниципальной квартире. Уже сменилось пять подрядчиков. Валдаевы уверены, что строители не умеют и не хотят работать. Подрядчики – что пенсионерам нужен не ремонт, а совсем другое. В запутанной истории разбирался Дом.соm.
Главной темой встречи кабинета министров стала реализация приоритетных проектов и программ в рамках основных направлений стратегического развития страны. «Республика» провела трансляцию из зала правительства.
Финальные сцены исторического фильма «Созвездие Марии» снимали на Онежском озере под Петрозаводском. В кадре карельские актеры — правда, четвероногие. Жители столицы Карелии увидят картину одними из первых.
Карелия готова стать флагманом по товарному производству рыбы. Сейчас хозяйства республики поставляют на рынок 60 тысяч тонн, за 15 лет объемы выросли в 60 раз, но можно прибавить.
Почему максимальный тариф за тепло в республике одинаков для всех второй год подряд, где карелы тратят на отопление меньше всех и почему вскоре подорожают дома островитян? Рассказывает председатель Госкомитета по ценам и тарифам Артур Мяки.
Федор Свиньин был моряком, зачитывался «приключительными» романами и знал почти две сотни сказок. В прошлом году в свет вышел сборник карельского сказителя, в котором переплетаются устное и книжное, сказочное и биографическое.
Юлия Граф променяла Питер на Барселону, а между стихами, прозой и музыкой выбрать никак не может. И не собирается. Новый поэтический выпуск литературного проекта «Абзац».
Полгода «Республика» ходила в дом-интернат для ветеранов. За это время мы поговорили с 18 стариками, которые пережили войну. Одни воевали, другие работали в тылу, третьи выживали в оккупации. Цикл публикаций «Лица войны» завершают Мария Изаковская и Евгения Николаева.
Как убить противника бойцу на лыжах? Каким образом обустроить портяносушилку и сделать витаминный напиток из хвои в полевых условиях? О способах выжить в суровых условиях зимы рассказывали в прессе военного времени. «Республика» продолжает листать красноармейские газеты Карельского фронта.
На елке — пулеметные ленты и патроны, в праздничной программе — чечетка и стихи. Поздравления от десятиклассниц, трудящихся и артистов. И еще вера в новогоднее чудо, которое поможет приблизить победу. В проекте «Наша война» — подборка новогодних газетных публикаций для укрепления силы духа карельских бойцов.
Программа поддержки местных инициатив за три года увеличила свое финансирование более чем в три раза. В этом году победителями программы стали 63 проекта, они получат из республиканского бюджета 50 миллионов рублей.
Телефонный терроризм, испорченное имущество, обвинение в проституции и шантаж с помощью порноснимков. Главный принцип коллекторов — «Долой принципы!». «Республика» разбиралась, как жительница Карелии пострадала от чужой задолженности по микрозайму.
Ирина Фофанова всю жизнь проработала в Национальной библиотеке. Пыталась уйти, но все равно вернулась. С «публичкой» она связана с первых секунд жизни — роды у ее матери начались в читальном зале. Продолжаем «Экскурсию по библиотеке».
Трамп и Путин налаживают контакты, Американская киноакадемия назвала номинантов на «Оскар», Госдума ослабила наказание за побои в семье, а коллекторы в Петрозаводске совсем распоясались. Эти и другие темы уходящей недели — в подборке «Республики».
Петрозаводчане, которые попали в долговую зависимость от строительной компании «Сана», пожаловались уполномоченному по правам человека Карелии: строители оставили их без жилья, суды «повесили» долги на их маленьких детей. Люди сходят с ума — в прямом смысле слова. Александр Шарапов обещает помочь.
Карельскому Деду Морозу Талви Укко помогли появиться на свет санкции. А его сказочная вотчина возникла на месте промышленной свалки. Но это не страшно: сейчас здесь и гуси, и поросята, а главное – собаки и олени. Наш репортаж – из Чалны.
Изучаем кофейные традиции северных карелов и разбираемся с русской орфоэпией: бутерброды у нас с лосОсем или лОсосем? А вот что касается кофе, у нас точно — он.
27 января, в день снятия блокады Ленинграда, жители Петрозаводска поздравили свидетелей тех страшных лет с памятной датой.
В семье Кондратьевых, два поколения которой связаны с Онежским тракторным, так и говорят: «У нас в заводе». В заводе было всё: и отношения, которые завязывались благодаря мастерству и конфетам, и норма в 600 деталей в день, и субботники в помощь детям Африки, и общее дело на семь тысяч человек.
Общий трудовой стаж семьи Мошниковых — более 50 лет. За эти годы они не разлюбили ни друг друга, ни свои корабли. «Республика» открывает новый проект «Галерея славы трудовых династий».
Лучших дорожников Карелии будут награждать почетным званием, а бюджетные расходы на аренду жилья депутатов сократятся в два раза. О первой в этом году сессии регионального парламента – в материале «Республики».
Татьянин день для студентов ПетрГУ прошел под знаком общения с властью. После встречи с вице-премьером Валентиной Улич молодежь отправилась в мэрию Петрозаводска. Ирину Мирошник учащиеся забросали самыми серьезными для них вопросами, а одну студентку мэр даже сделала куратором благоустройства улицы Ломоносова.
Когда-то можно было поехать в Медвежьегорский район и попасть практически в столицу Италии. А несколько Питеров в Ленобласти есть до сих пор. Чудеса топонимии — от профессора Ирмы Муллонен.
Про пользу написания «бомб»-шпаргалок и тайный волшебный пятачок, который помог сдавать экзамены, рассказала активистам профсоюзной организации ПетрГУ заместитель премьер-министра Карелии Валентина Улич. В Татьянин день она также встретилась с командой КВН вуза, которая только-только вернулась из Сочи.
Дом №14-а по улице Краснофлотской должны снести до 1 мая. Если до этого его не разберут местные жители: хотя к деревяшке подходить страшно, каждый день сюда забираются люди — за дровами и кирпичами.
Карельские власти перестали выдавать бизнесу гранты, но готовы сильнее помогать с льготными кредитами. Для этого они создадут специальную микрофинансовую организацию и реформируют устаревший бизнес-инкубатор.
Татьянин день: отучившиеся петрозаводчане вспоминают студенчество, молодежь рассказывает про свои сплачки (да, есть в обиходе даже такое словечко) и вечеринки. А каким было ваше студенчество?
65 студентов ПетрГУ получили именные стипендии президента, правительства России и правительства Карелии. На торжественной церемонии молодые люди скромно попросили главу региона запомнить их лица, потому что за ними – будущее.
Забыли про «ватрушки» и ледянки: сегодня мы катаемся на настоящих финских санках, potkuri. Как и сто лет назад — с горки, на озеро за водой, в лес за дровами. И на ярмарку, и на свадьбу. Жизнь на санях.
Мурманской железной дороге — ровно сто лет. Рельсы по территории Карелии прокладывали в годы Первой мировой войны, строительство обошлось в 180 миллионов рублей золотом. Построили дорогу (больше тысячи километров пути) за полтора года.
Ярмарка для карела всегда была праздником: тут тебе и трактир, и кулачный бой, и гонки на санях по озёрному льду. Для детей — цирк и карусели. Но главным делом в ярмарочные дни был, конечно, шопинг. Тратились карелы широко и со вкусом.
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