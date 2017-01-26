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Новости

Ледовый дворец и Дворец культуры Кондопоги перейдут в собственность республики

Депутаты решили запретить «неправильные имена» для детей

«Карелгаз» объяснил перебои в поставках газа в двух районах республики

12 машин и 235 человек брошены на уборку железных дорог Карелии

Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции предложили продлить

Карелия получила более 600 тысяч рублей на проблемные школы

Инвестиционный проект деревообрабатывающей компании в Карелии включен в список приоритетных

Житель Петрозаводска отомстил незнакомому мужчине за неудачную парковку

Директор лагеря «Золото Белого моря» не собирается пересекать Полярный круг

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Церковь
Культура

Рим и пара Питеров

Когда-то можно было поехать в Медвежьегорский район и попасть практически в столицу Италии. А несколько Питеров в Ленобласти есть до сих пор. Чудеса топонимии — от профессора Ирмы Муллонен.

Татьянин день в ПетрГу
Общество

Волшебная монетка Валентины Улич

Про пользу написания «бомб»-шпаргалок и тайный волшебный пятачок, который помог сдавать экзамены, рассказала активистам профсоюзной организации ПетрГУ заместитель премьер-министра Карелии Валентина Улич. В Татьянин день она также встретилась с командой КВН вуза, которая только-только вернулась из Сочи.

Ученый совет


Заброшенный дом на Краснофлотской
Общество

Еще с сокровищами, пока без привидений

Дом №14-а по улице Краснофлотской должны снести до 1 мая. Если до этого его не разберут местные жители: хотя к деревяшке подходить страшно, каждый день сюда забираются люди — за дровами и кирпичами.

Фото: Николай Смирнов
Экономика

Малые финансы для малого бизнеса

Карельские власти перестали выдавать бизнесу гранты, но готовы сильнее помогать с льготными кредитами. Для этого они создадут специальную микрофинансовую организацию и реформируют устаревший бизнес-инкубатор.

Опрос. День студенчества
Общество

От картошки до Гарри Поттера

Татьянин день: отучившиеся петрозаводчане вспоминают студенчество, молодежь рассказывает про свои сплачки (да, есть в обиходе даже такое словечко) и вечеринки. А каким было ваше студенчество?

Наша война - Вставай на лыжи
Селфи с главой Карелии
Общество

Локация, голуби и исторический синтаксис

65 студентов ПетрГУ получили именные стипендии президента, правительства России и правительства Карелии. На торжественной церемонии молодые люди скромно попросили главу региона запомнить их лица, потому что за ними – будущее.

Фото: er.ru
Политика

Съезд «Единой России»: всё по теме

Съезд правящей партии, который прошел 21-22 января на ВДНХ, собрал около трех тысяч человек со всех регионов страны. Среди ключевых тем – реализация партийных проектов и укрепление роли «первичек».

Храм Казанской иконы Божьей Матери на Кукковке
Культура

Православный МФЦ

Как строят храм? Как он выглядит без внутреннего убранства и какие секреты хранит? «Республика» побывала на строительстве церкви на Кукковке, которая станет второй по величине в Петрозаводске после собора Александра Невского.

Дмитрий Мачнев
Сильные и красивые

Рак: FAQ от юриста

Как государство поддерживает онкобольных? На что пациенты имеют право, на что — нет? Как защитить свои права? Вопросы задают участницы проекта «Сильные духом — красивые всегда», отвечает юрисконсульт организации «Онколига» Дмитрий Мачнев.