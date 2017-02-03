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Новости

3 февраля: главное за день

Пропавший в Петрозаводске 14-летний подросток нашелся

Прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

Обвиняемого в мошенничестве карельского бизнесмена экстрадировали из Германии

14-летнего юношу в красном пуховике ищет полиция Петрозаводска

Мэр Москвы подарит Петрозаводску 130 миллионов на спортивные площадки

Экс-глава Карелии попал в тюремную больницу

Самый высокий рост лесозаготовки на Северо-Западе в 2017 году отмечен в Карелии

Росздравнадзор повторно проверит больницу, оставившую онкобольную без морфина

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Кофта с рисом. Фото: Николай Смирнов
Программы

За калиткой: кофта с рисом

Иорданцы едят много. Готовят, соответственно, тоже, и обязательно сразу несколько блюд. Ничего сложного: кофта из говядины, рис на курином бульоне. Но главное в арабской кухне – приправы, говорит Будда. Настоящий!

Детский фестиваль народной музыки
Культура

Лоухи-яга

Воспитанники детских садов кличут пугающую их Лоухи привычным именем ведьмы из русских сказок. Замешательство детей легко понять — на фестивале народной музыки, посвященном 100-летию республики, были и русские, и финские, и карельские песни и сказки — и даже саамские танцы.

Ученый совет


Фото: pixabay.com
Абзац

Сказка про башмачки

«В прихожей стояли два башмачка. Их носила девочка, а когда она ставила обувь в уголок, то башмачки разговаривали между собой». Впервые в литературном проекте «Абзац» Ирина Никитина — сказочница с 20-летним стажем.

Стройка
Экономика

Рассрочка длиною в жизнь

На всевозможные схемы покупки жилья без кредита идут те, кто не может получить ипотеку. Однако обжечься на рассрочке не легко, а очень легко. Руководитель ипотечного центра в Петрозаводске Андрей Гармин рассказывает, как купить квартиру и потом без нее не остаться.

Икона Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" в Петрозаводске. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.
Культура

По храмам и колониям

Волжские казаки привезли в Карелию икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Чудотворному образу смогут поклониться даже заключенные: в феврале и марте икона поедет по карельским церквям и исправительным учреждениям.

Абзац
Благоустройство на проспекте Ленина
Власть

Попасть в десятку

Поддержка малого бизнеса и подготовка рабочих кадров, повышение доступности жилья и строительство новых школ: правительство России утвердило 10 направлений стратегического развития страны. Их распределили по двадцати приоритетным проектам, два из них уже реализуются в Карелии.

Черешня, "Дом два"
Общество

Кофе из унитаза

Свой любимый напиток Черри пьет редко — из-за злых хозяев… Беда. «Республика» начитает проект «Дом два» — о тех, кого забрали из приюта в новый дом. Второй, и будем верить, что последний. Наши истории о пушистых и хвостатых и их хозяевах. Мы рассказываем не только о ми-ми-мишках, но и о трудностях. Первая история — от наших корреспондентов.

Проект "Сильные и красивые"
Сильные и красивые

Есть время на чай

Оксана Ларькина любит пить чай. Особенно, когда никого нет рядом. У больничных есть плюсы — время насладиться чаем в одиночестве. А чтобы не думать о предстоящей химии, лучше чаще выбираться из дома. «Республика» продолжает проект «Сильные и красивые» и вместе с Оксаной отправляется на мастер-класс по актерскому мастерству.

фото поликлиники для миниатюры
Общество

Памятник горелой архитектуры

Здание бывшей детской поликлиники в центре Петрозаводска: сносить или реставрировать? Этому вопросу уже больше десяти лет, но однозначного ответа на него до сих пор нет.