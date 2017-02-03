В семье Кондратьевых, два поколения которой связаны с Онежским тракторным, так и говорят: «У нас в заводе». В заводе было всё: и отношения, которые завязывались благодаря мастерству и конфетам, и норма в 600 деталей в день, и субботники в помощь детям Африки, и общее дело на семь тысяч человек.